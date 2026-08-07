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Consumentengids bij een lidmaatschap

De Consumentengids is hét tijdschrift voor kritische consumenten. De digitale gids is inbegrepen in bijna al onze lidmaatschappen. Lees je liever op papier? Voeg de papieren Consumentengids dan toe aan je lidmaatschap.

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    Met de Consumentengids weet je welke producten en diensten goed uit onze tests komen. En wat je rechten zijn als consument. Je ontvangt de gids digitaal. 11 keer per jaar. Lees je liever op papier? Voeg de papieren Consumentengids toe voor €3 per maand.

  • Hoofdredacteur Mark nieuw

     

    Mark Friederichs
    Hoofdredacteur Consumentengids

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