Contactgegevens webshops

Bij de 100 grootste webwinkels van Nederland vinden we binnen enkele klikken 84 telefoonnummers van de klantenservice. Van de 16 webwinkels die geen telefoonnummers op hun contactpagina’s hebben staan, vinden we uiteindelijk vaak toch nog een telefoonnummer. Maar dat is dan wel verstopt in de algemene voorwaarden of krijgen we alleen nadat we een chatbot weten af te poeieren.

Geen e-mailadressen

De meerderheid van de webwinkels die we controleerden, vermeldt geen e-mailadres voor de klantenservice. Terwijl dat wel verplicht is. De wetgeving zegt daarover dat zo’n e-mailadres gemakkelijk toegankelijk moet zijn via de website. De helft van de door ons onderzochte webshops vermeldt het e-mailadres alleen ergens in de algemene voorwaarden. Dat mag niet, want dat is geen logische plek.

De bedrijven waarvan we geen mailadres konden vinden, hebben we aangeschreven. 2 bedrijven openden direct alsnog een e-mailadres van hun klantenservice. En 3 bedrijven reageerden gewoonweg niet.

Contactgegevens op een rij

We hebben de telefoonnummers en e-mailadressen van de 100 grootste webwinkels verzameld en in een pdf-bestand gezet. Bekijk het overzicht met de gegevens (pdf).

Benieuwd naar het volledige artikel?

Lees het artikel 'Contactinformatie bij webshops' (pdf) dat in de Consumentengids van november 2023 is gepubliceerd.