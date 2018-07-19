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Correctie

In het artikel met als titel ‘Stress door de nieuwe keuken’ in de Consumentengids van juli/augustus hebben we een ervaring met de koop van een keuken bij Nuva Keukens in Someren gepubliceerd. We hebben de firma Nuva Keukens voor publicatie echter niet de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Gepubliceerd op:19 juli 2018

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Uit de reactie die we na publicatie ontvingen en de correspondentie die daarop volgde, hebben we geconcludeerd dat Nuva Keukens er alles aan gedaan heeft om de klachten naar tevredenheid op te lossen en dat de door ons gebruikte negatieve bewoordingen in het artikel geen recht doen aan de daadwerkelijke situatie. We hebben niet kunnen vaststellen dat de vele benodigde bezoeken veroorzaakt zijn door fouten die Nuva Keukens gemaakt zou hebben en ook niet dat Nuva Keukens een andere kleur keuken geleverd heeft dan besteld; op de koopovereenkomst en andere documenten wordt naast een kleurnummer ook als kleur ‘satijn’ vermeld.

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