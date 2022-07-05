Parkeren in de stad

Het onderzoek

We berekenden de parkeerkosten voor een dagje uit in 24 Nederlandse steden. We achterhaalden wat de goedkoopste plekken zijn in het centrum. Daarvoor vergeleken we de prijzen:

Op straat of parkeerterrein in het centrum

In parkeergarage in het centrum

P+R (kosten parkeren en/of kosten ov-retour voor 2 personen).

Als parkeertijd kozen we van 10.00 tot 18.00 uur op zaterdag. Daarbij hielden we ook rekening met dagkaarten en maximale dagtarieven. De vetgedrukte tekst betekent de allergoedkoopste optie.

Alkmaar

Parkeerterrein: €3,37 (Parcade).

Parkeergarage: €15 (Parking Grote Kerk).

P+R: €5,36 (Bergermeer).

Almere

Parkeerterrein: €10,30 (Koolzaadveld, Hennepveld, Hospitaalterrein, Tegelzetterdek).

Parkeergarage: €10,30 (Kralinggarage, Schippergarage, Hospitaalgarage, Flevogarage, Muntgarage, Regiesseurgarage. Schoutgarage, Metropolegarage).

P+R: €5,08 (Parkwijk).

Amersfoort

Straat of parkeerterrein: kan niet langer dan 4 uur.

Parkeergarage: €15 (St. Jorisplein, Stadhuisplein, Beestenmarkt, Koestraat, Asch van Wijck, Flintplein).

P+R: €6,40 (station Amersfoort Schothorst).

Amsterdam

Straat: €36 (oostelijke grachtengordel en schil eromheen).

Parkeergarage: €37,50 / vanaf €5 tot €25 bij online reserveren (Oosterdok).

P+R: €6,50 (Johan Cruijff Arena, RAI, Zeeburg 1, Olympisch Stadion, Sloterdijk, Bos en Lommer).

Arnhem

Parkeerterrein: €7,20 (P7 Parkeren onder de brug).

Parkeergarage: €14 (Velperplein).

P+R: €9,36 (Gelredome).

Assen

Parkeerterrein: €5 (Veemarktterrein).

Parkeergarage: €7,50 (Mercurius, Neptunus, Triade, Citadel, Stadhuis, Drents Museum, De Nieuwe Kolk).

P+R: niet mogelijk.

Breda

Parkeerterrein: €4 (Gasthuisvelden en Arsenaalpad).

Parkeergarage: €10 (De Prins, Het Turfschip, Chassé Parking).

P+R: €10 (Breda Prinsenbeek)​​​​​​.

Delft

Straat: €23,50 (schil om centrum zone C, E, F).

Parkeergarage: €18 (Marktgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage).

P+R: €5,24 (Delft Campus).

Den Bosch

Straat: €25,52 (zone B rand centrum).

Parkeergarage: €20 (Wolvenhoek, Sint Josephstraat, Tolbrug, Arena).

P+R: €4,50 (De Vliert, Deutersestraat, Pettelaarpark).

Den Haag

Straat: €16 ( Centrum-Rand).

Parkeergarage: €24 (Stadhuis).

P+R: €6 (Hoornwijck).

Deventer

Straat: €10 (Zone 3).

Parkeergarage: €10 (Stationsplein, Centrumgarage, Stadpoort, Brink, de Boreel).

P+R: €4,40 (de Worp + voetveer).

Eindhoven

Parkeerterrein: €10 (in zone A3).

Parkeergarage: €9,50 / €8 bij vooraf reserveren (Stadskantoor).

P+R: €5 (Genneper Parken, Meerhoven).

Groningen

Straat of parkeerterrein: niet mogelijk.

Parkeergarage: €19,50 (Q-Park Museum) / €10 bij reserveren(Centrum, Bios).

P+R: €6 (Kardinge, Hoogkerk, Haren/A28. Reitdiep, Meerstad).

Haarlem

Straat: €41,60 (blauwe gebied).

Parkeergarage: €20 / €10 bij vooraf reserveren (Station).

P+R: €14,72 (Spaarnwoude Haarlem).

Leeuwarden

Straat of parkeerterrein: €3,50 (Zone D net buiten centrum).

Parkeergarage: €6,30 (Klanderij, Oosterstraat, Hoeksterend).

P+R: €5,48 (Kalverdijkje).

Leiden

Straat of parkeerterrein: €22,40 (Zone B1 schil rond centrum).

Parkeergarage: €16 (Hoogvliet, Haarlemmerstraat en bij vooraf reserveren ook Garenmarkt en Lammermarkt).

P+R: €21 (Leiden Haagweg).

Lelystad

Straat: €6,50 (paarse gebieden).

Parkeergarage: €6,50 (De Waag, Neringweg, Zilverpark, Agoradek)

P+R: niet mogelijk.

Maastricht

Straat: €6,60 (B-zone, direct rond centrum).

Parkeergarage: €14 (De Griend, de Colonel, Plein 1992).

P+R: €4,50 (Maastricht Noord).

Middelburg

Parkeerterrein: €14,10 (of van Tange, Loskade, Molenwater).

Parkeergarage : €10,60 (Geere, Kousteensedijk, Achter de Houttuinen, Kanaalweg).

P+R: €10,70 (Segeerssingel).

Nijmegen

Straat: €12 (groene zone).

Parkeergarage: €11 (Keizer Karel, Mariënburg, Eiermarkt).

P+R: €3,50 (Nijmegen Noord).

Rotterdam

Straat: €20,80 (schil rond centrum, rode zones).

Parkeergarage: €17,50 (Schouwburgplein, Meent) of €10 bij vooraf reserveren (Lijnbaan, WTC Beursplein, Markthal).

P+R: €6,56 (Kralingse Zoom).

Tilburg

Straat: €16,50 (Centrum).

Parkeergarage: €8 (Knegtel).

P+R: €10 (Station Tilburg Reeshof Noord en Zuid).

Utrecht

Straat: €31,73 (Zone A2, schil rond centrum).

Parkeergarage: €27 / €15 bij online reserveren (Hoog Catharijne).

P+R: €6 (Berlijnplein, Papendorp, Westraven, Utrecht Science Park).

Zwolle

Parkeerterrein: €6 (t Streekien, Vechtstraat, Turfmarkt, Assendorperstraat).

Parkeergarage: €15 (Noordereiland).

P+R: €11,90 (Q-Park Hanzelaan).

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