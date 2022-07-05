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Parkeren in de stad

Een hele dag parkeren in het centrum van een grotere stad is vaak erg duur. Of zelfs helemaal niet mogelijk. Waar kun je voordelig parkeren als je een dagje op stap gaat?

Gepubliceerd op:5 juli 2022

Het onderzoek

We berekenden de parkeerkosten voor een dagje uit in 24 Nederlandse steden. We achterhaalden wat de goedkoopste plekken zijn in het centrum. Daarvoor vergeleken we de prijzen: 

  • Op straat of parkeerterrein in het centrum
  • In parkeergarage in het centrum
  • P+R (kosten parkeren en/of kosten ov-retour voor 2 personen).

Als parkeertijd kozen we van 10.00 tot 18.00 uur op zaterdag. Daarbij hielden we ook rekening met dagkaarten en maximale dagtarieven. De vetgedrukte tekst betekent de allergoedkoopste optie. 

Alkmaar

  • Parkeerterrein: €3,37 (Parcade).
  • Parkeergarage: €15 (Parking Grote Kerk).
  • P+R: €5,36 (Bergermeer).

Almere

  • Parkeerterrein: €10,30 (Koolzaadveld, Hennepveld, Hospitaalterrein, Tegelzetterdek).
  • Parkeergarage: €10,30 (Kralinggarage, Schippergarage, Hospitaalgarage, Flevogarage, Muntgarage, Regiesseurgarage. Schoutgarage, Metropolegarage).
  • P+R: €5,08 (Parkwijk).

Amersfoort

  • Straat of parkeerterrein: kan niet langer dan 4 uur.
  • Parkeergarage: €15 (St. Jorisplein, Stadhuisplein, Beestenmarkt, Koestraat, Asch van Wijck, Flintplein).
  • P+R: €6,40 (station Amersfoort Schothorst).

Amsterdam

  • Straat: €36 (oostelijke grachtengordel en schil eromheen).
  • Parkeergarage: €37,50 / vanaf €5 tot €25 bij online reserveren (Oosterdok).
  • P+R: €6,50 (Johan Cruijff Arena, RAI, Zeeburg 1, Olympisch Stadion, Sloterdijk, Bos en Lommer).

Arnhem

  • Parkeerterrein: €7,20 (P7 Parkeren onder de brug).
  • Parkeergarage: €14 (Velperplein).
  • P+R: €9,36 (Gelredome).

Assen

  • Parkeerterrein: €5 (Veemarktterrein).
  • Parkeergarage: €7,50 (Mercurius, Neptunus, Triade, Citadel, Stadhuis, Drents Museum, De Nieuwe Kolk).
  • P+R: niet mogelijk.

Breda

  • Parkeerterrein: €4 (Gasthuisvelden en Arsenaalpad).
  • Parkeergarage: €10 (De Prins, Het Turfschip, Chassé Parking).
  • P+R:  €10 (Breda Prinsenbeek)​​​​​​.

Delft

  • Straat: €23,50 (schil om centrum zone C, E, F).
  • Parkeergarage: €18 (Marktgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage).
  • P+R: €5,24 (Delft Campus).

Den Bosch

  • Straat: €25,52 (zone B rand centrum).
  • Parkeergarage: €20 (Wolvenhoek, Sint Josephstraat, Tolbrug, Arena).
  • P+R: €4,50 (De Vliert, Deutersestraat, Pettelaarpark).

Den Haag

  • Straat: €16 ( Centrum-Rand).
  • Parkeergarage: €24 (Stadhuis).
  • P+R: €6 (Hoornwijck).

Deventer

  • Straat: €10 (Zone 3).
  • Parkeergarage: €10 (Stationsplein, Centrumgarage, Stadpoort, Brink, de Boreel).
  • P+R: €4,40 (de Worp + voetveer).

Eindhoven

  • Parkeerterrein: €10 (in zone A3).
  • Parkeergarage: €9,50 / €8 bij vooraf reserveren (Stadskantoor).
  • P+R: €5 (Genneper Parken, Meerhoven).

Groningen

  • Straat of parkeerterrein: niet mogelijk.
  • Parkeergarage: €19,50 (Q-Park Museum) / €10  bij reserveren(Centrum, Bios).
  • P+R: €6 (Kardinge, Hoogkerk, Haren/A28. Reitdiep, Meerstad).

Haarlem

  • Straat: €41,60 (blauwe gebied).
  • Parkeergarage: €20 / €10 bij vooraf reserveren (Station).
  • P+R: €14,72 (Spaarnwoude Haarlem).

Leeuwarden

  • Straat of parkeerterrein: €3,50 (Zone D net buiten centrum).
  • Parkeergarage: €6,30 (Klanderij, Oosterstraat, Hoeksterend).
  • P+R: €5,48 (Kalverdijkje).

Leiden

  • Straat of parkeerterrein: €22,40 (Zone B1 schil rond centrum).
  • Parkeergarage: €16 (Hoogvliet, Haarlemmerstraat en bij vooraf reserveren ook Garenmarkt en Lammermarkt).
  • P+R: €21 (Leiden Haagweg).

Lelystad

  • Straat: €6,50 (paarse gebieden).
  • Parkeergarage: €6,50 (De Waag, Neringweg, Zilverpark, Agoradek)
  • P+R: niet mogelijk.

Maastricht

  • Straat: €6,60 (B-zone, direct rond centrum).
  • Parkeergarage: €14 (De Griend, de Colonel, Plein 1992).
  • P+R: €4,50 (Maastricht Noord).

Middelburg

  • Parkeerterrein: €14,10 (of van Tange, Loskade, Molenwater).
  • Parkeergarage: €10,60 (Geere, Kousteensedijk, Achter de Houttuinen, Kanaalweg).
  • P+R: €10,70 (Segeerssingel).

Nijmegen

  • Straat: €12 (groene zone).
  • Parkeergarage: €11 (Keizer Karel, Mariënburg, Eiermarkt).
  • P+R: €3,50 (Nijmegen Noord).

Rotterdam

  • Straat: €20,80 (schil rond centrum, rode zones).
  • Parkeergarage: €17,50 (Schouwburgplein, Meent) of €10 bij vooraf reserveren (Lijnbaan, WTC Beursplein, Markthal).
  • P+R: €6,56 (Kralingse Zoom).

Tilburg

  • Straat: €16,50 (Centrum).
  • Parkeergarage: €8 (Knegtel).
  • P+R: €10 (Station Tilburg Reeshof Noord en Zuid).

Utrecht

  • Straat: €31,73 (Zone A2, schil rond centrum).
  • Parkeergarage: €27 / €15 bij online reserveren (Hoog Catharijne).
  • P+R: €6 (Berlijnplein, Papendorp, Westraven, Utrecht Science Park).

Zwolle

  • Parkeerterrein: €6 (t Streekien, Vechtstraat, Turfmarkt, Assendorperstraat).
  • Parkeergarage: €15 (Noordereiland).
  • P+R: €11,90 (Q-Park Hanzelaan).

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