Nepkortingen op Schiphol

Vraag 1

We zien dat Schiphol adverteert met een korting van meer dan 25% op sommige alcoholhoudende dranken. Die kortingen zijn ook beschikbaar in het gedeelte van de luchthaven vanwaar vluchten naar Europese bestemmingen vertrekken. Naar ons idee is dat gedeelte niet de uitzondering waar de wetgever op doelt in artikel 1 sub 3.c van de Alcoholwet. Is Schiphol dat met ons eens? En zo niet, kan zij haar standpunt juridisch onderbouwen?

Antwoord Schiphol

Artikel 1 lid 3 sub c van de Alcoholwet geeft aan dat deze wet niet van toepassing is op “luchtvaartterreinen opengesteld voor verkeer van en naar landen buiten de Europese Unie gelegen winkels in het gebied dat uitsluitend toegankelijk is voor personen die in het bezit zijn van een geldig reisbiljet of een daartoe afgegeven persoonsgebonden kaart.” De luchthaven Amsterdam Airport Schiphol valt onder deze uitzondering, omdat op dit terrein vluchten naar landen buiten de Europese Unie aankomen en vertrekken.

Vraag 2

En los van dit juridische vraagstuk, hoe kijkt Schiphol als staatsdeelneming aan tegen het stunten met alcoholprijzen?

Antwoord Schiphol

De winkeliers die de winkelruimtes op de luchthaven exploiteren bepalen zelf hun prijzen en kortingen binnen de grenzen van de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Schiphol begrijpt het punt dat de Consumentenbond maakt en verkent samen met haar winkeliers of de korting op alcoholhoudende dranken kan worden gemaximeerd op 25%.

Vraag 3

In de folder met ‘Special Offers’ streept Schiphol zogenaamde ‘van-prijzen’ door. Volgens de ACM zijn doorgehaalde prijzen alleen toegestaan, als de winkelier zelf die prijs als laagste prijs rekende in de afgelopen 30 dagen. Ons onderzoek toont aan dat Schiphol zich niet aan die regel houdt en daarom onrechtmatig handelt. In de huidige folder staat bijvoorbeeld een flesje Paco Rabanna parfum voor €39,90 met een van-prijs van €96,40. Maar in maart, de maand voordat deze folder geldig was, verkocht Schiphol volgens ons onderzoek de parfum ook voor €39,90 (al zette Schiphol er toen een van-prijs van €77 bij). Bevestigt Schiphol dat zij bij het adverteren met doorgestreepte ‘van-prijzen’ zich niet hield aan deze regels? En zo ja, wat gaat Schiphol op dit punt veranderen?

Antwoord Schiphol

Eerst even wat context over de rol van de winkeliers op de luchthaven en de rol van Schiphol zelf. De winkeliers die de winkelruimtes op de luchthaven exploiteren, bepalen zelf hun prijzen en kortingen en hebben een eigen verantwoordelijkheid om dit te doen binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving. Schiphol bundelt prijsaanduidingen van verschillende winkeliers op de luchthaven in folders zoals de ‘Special Offers’-folder en op haar website.

Het blijkt dat de winkelier die parfumerieproducten verkocht de prijsaanduidingen nog niet in alle gevallen volledig in lijn had gebracht met de meest recente regels over van/voor-prijzen. Daarop zijn direct de volgende acties genomen:

alle gedrukte ‘Special Offers’-folders waarin een onjuiste prijsaanduiding stond vermeld, zijn direct uit de terminal verwijderd;

de online uitingen van de productgids en alle communicatie-uitingen op mediaschermen en light-boxen in de terminal zijn, voor zover dit nodig was, aangepast;

in de winkels met parfumerieproducten zijn, voor zover dit nodig was, prijskaarten en prijscommunicatie voor de betreffende parfumerieproducten aangepast, zodat deze in lijn zijn met de meest recente regels;

aan de winkeliers op de luchthaven is een brief gestuurd waarin zij ten overvloede worden geïnformeerd over de meest recente regels op dit vlak, en worden gewezen op hun verplichting om daaraan te voldoen;

Schiphol zal met extra aandacht de marketingmaterialen - die zij namens de gezamenlijke winkeliers op de luchthaven - verspreid onder consumenten, controleren op compliancy met de geldende wet- en regelgeving.

Vraag 4

In fysieke parfumwinkels, die sinds begin 2024 in volledige eigendom van Schiphol zijn, staat op prijskaartjes een doorgehaalde ‘local price’. Omdat Schiphol haar eigen prijzen daar vergelijkt met lokale prijzen, is er sprake van een vergelijkende reclame als bedoeld in art. 6:194a BW. Wij slaagden er niet in die lokale prijzen te verifiëren. We horen graag op welke manier Schiphol deze ‘local price’ bepaalt, hoe vaak ze die prijs updatet en hoe ze dit proces inzichtelijk maakt voor klanten. Daarbij zouden we de onderbouwing in het bijzonder willen ontvangen door het flesje Hugo Boss Femme, met een local price van €91,20 – zie bijgevoegde foto.

Antwoord Schiphol

Schiphol heeft tussen 1 januari 2024 en 1 mei 2025 tijdelijk de fysieke parfumeriewinkels in haar beheer gehad in afwachting van het voltooien van een tender proces om een nieuwe business partner voor deze winkels te selecteren. Naar aanleiding van de door de Consumentenbond geconstateerde punten, zijn de prijskaarten en prijscommunicatie voor parfumerieproducten, voor zover dit nodig was, direct aangepast en vermelden die op dit moment niet langer de term ‘local price’ of een vergelijking daarmee, noch een andere referentieprijs. Er zal in de komende maanden door de nieuwe business partner voor de fysieke parfumwinkels weer een referentieprijs worden ingevoerd waarbij voor de consument inzichtelijk zal worden gemaakt wat die referentieprijs behelst in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

Vraag 5

We zien regelmatig kennelijke fouten in aanbiedingen, zoals producten die volgens de aanbieding €0 zouden kosten. Bij zulke vergissingen is het evident dat de prijs onjuist is, maar dat is bij andere fouten misschien minder evident. We krijgen het beeld dat Schiphol haar aanbiedingen niet de noodzakelijke zorg geeft, waardoor consumenten onjuiste informatie krijgen. Ook al sluipen zulke fouten er per abuis in, ook onbedoeld kan Schiphol hier in juridische zin mee misleiden. Hoe voorkomt Schiphol dat prijzen en andere informatie in haar uitingen correct en niet misleidend zijn?

Antwoord Schiphol

Schiphol hecht er groot belang aan dat consumenten op een juiste wijze worden geïnformeerd over de prijzen van producten die winkeliers op de luchthaven aanbieden. Incidentele menselijke fouten, zoals een verschrijving dat een product € 0 zou kosten, kunnen helaas soms voorkomen en worden na constatering zo spoedig mogelijk gecorrigeerd. Schiphol neemt de observatie van de Consumentenbond ter harte en zal, samen met haar winkeliers, extra aandacht besteden aan de controle op prijsaanduidingen van winkeliers die door Schiphol worden gecommuniceerd.

Vraag 6

Consumenten die tijdens hun aankoopproces onjuist geïnformeerd worden over een prijsvoordeel, hebben recht op vernietiging van hun aankoop. Dat volgt uit art. 6:193j lid 3 BW. De tijd die consumenten daarvoor hebben, is bij een onrechtmatige daad 5 jaar. We constateren dat Schiphol bij alle parfumflesjes in haar winkels prijskaartjes heeft met doorgehaalde local prices. We hebben uiteengezet waarom we denken dat die doorgehaalde prijs en de vergelijkbare reclame (local price) onrechtmatig zijn. Bovendien blijkt uit fotobeelden van onze eerdere bezoeken, dat Schiphol al enkele jaren op deze manier adverteert. Daarom vragen we of Schiphol consumenten die aannemelijk kunnen maken dat zij in de laatste 5 jaar op Schiphol parfum kochten, hun verzoek tot vernietiging zal honoreren. We horen graag op welke manier consumenten dat kunnen doen (bijvoorbeeld middels het sturen van een e-mail of invullen van een formulier waar ze direct een aankoop/betaalbewijs of andere onderbouwing kunnen meesturen).

Antwoord Schiphol

Sinds 1 januari 2023 zijn de regels over prijsaanduidingen verder aangescherpt, wat onder meer ziet op ‘van-voor prijzen’ en het vermelden van kortingspercentages. Zoals eerder toegelicht, is naar aanleiding van het bericht van de Consumentenbond geconstateerd dat de winkelier die de parfumerieproducten verkocht niet in alle gevallen de prijsaanduidingen volledig in lijn had gebracht met de meest recente regels over van/voor-prijzen. Waar nodig, zijn direct diverse acties genomen, zoals vermeld in het antwoord op vraag 3.

Als een consument van mening is dat hij of zij rechtmatig de vernietiging van een aankoop kan inroepen, dan kan de betreffende consument een e-mail met toelichting, en aankoopbewijs van het parfumerieproduct, sturen naar klantenservice@kappe.nl. De winkelier zal vervolgens grondig de vordering van iedere consument beoordelen. De uitkomst daarvan kan per consument verschillen.

Tot slot

Schiphol wil de Consumentenbond nogmaals danken voor de door haar aangedragen punten en het constructieve contact. Zoals toegelicht zijn naar aanleiding hiervan diverse acties genomen, waaronder het nogmaals onder de aandacht brengen van de meest recente wet- en regelgeving bij de winkeliers die actief zijn op de luchthaven.