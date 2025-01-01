Als je op reis gaat, wil je veilig en zonder hoge kosten internet gebruiken. Hoe veilig is de wifi in je hotel, hoe bespaar je data onderweg en is VPN de oplossing? De Digitaalgids geeft de antwoorden.
De digitale ontwikkelingen en online dreigingen volgen elkaar razendsnel op. Wat zijn de laatste phishing-risico’s? Een nieuwe Windows-update? Wij selecteren de belangrijkste zaken en praten je bij.
En minstens zo belangrijk: we geven je natuurlijk tips en stappenplannen zodat jij niet zelf hoeft uit te zoeken hoe alles werkt.
Vincent van Amerongen
Hoofdredacteur Digitaalgids