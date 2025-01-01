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Veilig internet op reis

Als je op reis gaat, wil je veilig en zonder hoge kosten internet gebruiken. Hoe veilig is de wifi in je hotel, hoe bespaar je data onderweg en is VPN de oplossing? De Digitaalgids geeft de antwoorden.

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  • Hoofdredacteur Vincent

     

    Vincent van Amerongen
    Hoofdredacteur Digitaalgids