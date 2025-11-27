7 handige telefoontips

1. Typ je e-mailadres razendsnel

Het telkens opnieuw intypen van je e-mailadres behoort tot het verleden. Stel in plaats daarvan een autocorrect in. Dat voorkomt ook tikfouten.

Android: het is misschien even zoeken. Ga naar ‘Instellingen’ en zoek naar ‘Persoonlijke woordenlijst’ en tik op ‘+’. Kies als sneltoets iets wat je normaal nooit zou typen (zoals @@). Dan verschijnt je e-mailadres elke keer dat je dat intikt. Werkt natuurlijk ook met je telefoonnummer (bijvoorbeeld ##).

iPhone: ga naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Toetsenbord’ > ‘Tekstvervanging’ en tik op de ‘+’. Schrijf achter ‘Zin’ je mailadres en achter ‘Trefwoord’ tekens die je anders nooit zou gebruiken, bijvoorbeeld @@.

2. Aangepaste gebaren

Zowel iPhones als Android-toestellen bevatten handige gebaren om veelvoorkomende acties sneller uit te voeren.

Android: de telefoonfabrikanten hebben hun eigen handigheidjes ingebouwd. Op een Google Pixel kun je naar ‘Instellingen’ > ‘Systeem’ > ‘Gebaren’ gaan: hier kun je instellen dat je een schermafbeelding maakt door op de achterkant te tikken. Of instellen dat je je mobiel op stil zet als het scherm naar beneden ligt. Ga op een Samsung naar ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerde functies’ > ‘Bewegingen en gebaren’ voor de opties. Bijvoorbeeld: ‘2x tikken voor inschakelen scherm’.

iPhone: schud je telefoon om een pop-up te krijgen waarmee je je laatste actie ongedaan kunt maken (zoals iets typen of verwijderen). Je vindt deze instellingen via ‘Instellingen’ > ‘Toegankelijkheid’> ‘Aanraken’ > ‘Tik op achterkant’. Kijk hier voor de vele opties. Zo kun je door op de achterkant te dubbeltikken een schermafbeelding maken.

3. Vegen in plaats van typen

Deze kende je waarschijnlijk al. Je kunt veel sneller typen door over het toetsenbord te vegen. Veeg van letter naar letter om een woord te typen. Til je vinger op om aan een nieuw woord te beginnen. De autocorrectie zorgt er (meestal) voor dat het goed gaat. Verder vergt het oefening, begin langzaam. Fout gemaakt? Houd de spatiebalk ingedrukt en veeg naar links om de cursor terug te sturen naar de fout.

4. Deel je wifi-wachtwoord

Als het goed is, is het wachtwoord van je wifinetwerk heel lang. Je netwerk delen met een gast is dan een heel gedoe. Dat is niet meer nodig.

Android (Samsung): ga naar ‘Instellingen’ > ‘Verbindingen’ > ‘Wi-Fi’. Tik op het tandwiel achter je netwerk en dan op het oogje. Tik onderaan het scherm op ‘QR-code’ en laat die scannen door de ontvanger.

iPhone: tik op ‘Instellingen’ > ‘Wifi’, tik op het info-icoon naast je wifinetwerk, kies ‘Wachtwoord’ > ‘Kopieer’. Deel het wachtwoord in een bericht met de ontvanger.

5. Verberg privéfoto’s

Als je foto’s op je telefoon hebt die je liever alleen voor jezelf houdt, sla ze dan veilig op.

Android: selecteer in de Google Foto’s-app een afbeelding en kies in het rijtje opties (veeg naar links) ‘Verplaatsen naar vergrendelde map’. Om toegang te krijgen tot die map: tik op ‘Collecties’ scrol naar beneden en kies ‘Vergrendeld’.

iPhone: open de Foto’s-app, selecteer de afbeelding die je wilt verbergen, tik op de 3 puntjes rechtsboven en kies ‘Verberg’. De foto wordt verplaatst naar het album ‘Verborgen’. Je vindt dit album via ‘Verzamelingen’ > ‘Andere’ > ‘Verborgen’.

6. Snel licht

Heb je snel een zaklamp nodig? Er zit er een in je telefoon. Zo schakel je hem het snelst in:

Android: veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het snelle-instellingenpaneel te openen, tik dan op het zaklamp-icoon om hem aan of uit te zetten. Zie je hem niet, veeg dan nog een keer naar beneden.

iPhone: er zijn verschillende manieren om snel je licht op te steken. iPhones met FaceID hebben een zaklamp-icoontje op het vergrendelscherm: sneller kan niet. Het kan bij veel toestellen ook via het Bedieningspaneel, maar dan moet je het toestel eerst ontgrendelen. Andere toestellen hebben een ‘Actieknop’ waarmee het kan. Ten slotte: 2 keer tikken op de achterkant kan ook, als je dat instelt (zie tip 2).

7. Geen dekking? Bel via wifi

Als je wel wifi hebt maar geen mobiel telefoonnetwerk, bijvoorbeeld in een ruimte met dikke muren, schakel dan de wifi-belfunctie in om je oproep via internet te laten gaan. Een gesprek op deze manier gaat nog steeds van je beltegoed af. Je kunt met WhatsApp wel geheel gratis bellen.

Android: open de Telefoon-app, tik op het menu (de 3 puntjes), kies ‘Instellingen’ en zet ‘Bellen via Wi-Fi’ aan. Als de optie er niet is, ondersteunt je telefoon­provider deze functie niet.

iPhone: ga naar ‘Instellingen’ > ‘Apps’ > ‘Telefoon’. Scrol naar beneden en zet ‘Bellen via wifi’ aan.