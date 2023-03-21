7 tips voor Word

Gepubliceerd op:21 maart 2023
Tekst knippen en plakken in Word is tegenwoordig een koud kunstje. Op het klembord was ooit plek voor slechts één stukje tekst. Zodra je een tweede tekst knipte of kopieerde, was de eerste weg. Dat heeft Microsoft opgelost.
Stappenplan om het klembord te gebruiken:
Wil je een bepaald fragment plakken? Zet de cursor op de juiste plek in de tekst en klik op het fragment in de balk.
Ook in Word kun je een lijst alfabetisch rangschikken – daar heb je geen Excel voor nodig.
Stappenplan om een lijst op alfabetische volgorde te zetten:
Ben je druk aan het werk, maar kun je je niet goed concentreren? Schakel de focusmodus in.
Stappenplan om de focusmodus in te schakelen:
Zo word je niet langer afgeleid door de Word-werkbalken terwijl je een tekst opstelt. Het scherm naast de tekst wordt zwart. Je schakelt deze stand uit door op Esc te drukken. In Microsoft 365 zit geen focusstand, maar kun je onder Beeld kiezen voor de donkere modus.
Word heeft een vertaler ingebouwd: Microsoft Translator.
Stappenplan om de vertaler te gebruiken:
De vertalingen naar het Engels zien er degelijk uit, maar of dat ook zo is bij bijvoorbeeld Hongaars of Oezbeeks kunnen we niet beoordelen.
De toetscombinaties CTRL + C en CTRL + V om te kopiëren en plakken ken je natuurlijk al. En CTRL + P om te printen. Deze zijn ook heel handig:
De Digitaalgids heeft een handige opvouwbare sneltoetsenkaart voor Windows en Mac. Aanvragen kan via digitaalgids@consumentenbond.nl. Vermeld in de mail je adresgegevens. De sneltoetsenkaart is ook als pdf te downloaden.
Als er gevoelige informatie in een Word-bestand staat, kun je het beveiligen met een wachtwoord.
Stappenplan document beveiligen:
Wil je tekst in een pdf overzetten naar een Word-bestand, dan kun je die tekst stukje voor stukje kopiëren uit de pdf en plakken in Word. Het werkt, maar is een gedoe. Het kan soms makkelijker: open het pdf-bestand simpelweg in Word. Dit werkt niet in de onlineversie (Microsoft 365). Ook online kun je pdf-tekst naar bewerkbare tekst omzetten. Doe dat bijvoorbeeld op deze site van pdf24.
En omgekeerd van Word-bestand naar pdf:
Volg onderstaande stappen als je de onlineversie van Word gebruikt: