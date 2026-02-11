1. Slim zoeken

De zoekfunctie in Foto’s is behoorlijk slim geworden. Gebruik hem om foto’s te vinden op onderwerp, plaats, gezicht, activiteit, tekst in foto’s of combinaties daarvan. Je kunt zelfs emojis gebruiken om mee te zoeken.

Open Google Foto’s en tik onderin op ‘Zoeken’. Gebruik de voorgestelde categorieën of typ zelf iets in, bijvoorbeeld strand, hond of Rome. Of combineer zoekwoorden, zoals in Zeilboot 2023, Diner Rome 2025 of Factuur tandarts. Of kies een emoji op het toetsenbord: tik op de smiley en kies bijvoorbeeld een schaap. Tik op ABC en dan op het vergrootglas.

2. AI-bewerking

Verwijder ongewenste objecten, maak wazige foto’s scherper, verander de achtergrond of de lucht, of gebruik een andere AI-functie in Google Foto’s.

Open een foto en tik onderin op ‘Bewerken’. Onderaan het scherm staan al veel opties, waaronder Verbeteren. Ga naar ‘Acties’ en kies bijvoorbeeld Magische gum (om storende voorwerpen of mensen uit de foto te verwijderen), Scherp maken, Portretvervaging of Ruis verwijderen.

3. Video’s bewerken

Je kunt in Google Foto’s ook video’s bewerken. Zo kun je onder andere bijsnijden en de belichting, kleuren en het contrast verbeteren.

Open een video en tik op ‘Bewerken’. Gebruik Bijsnijden, Aanpassen of Filters. Deze is heel nuttig: tik op ‘Auto’ > ‘Stabiliseren’ om trillingen te verwijderen. Tik op ‘Opslaan’ om een kopie te bewaren.

4. Foto’s delen

Deel automatisch foto’s met je partner of iemand anders.

Tik rechtsboven op je profielfoto > ‘Instellingen voor foto’s’ > ‘Delen’ > ‘Delen met partner’. Kies eventueel een startdatum (in het verleden of in de toekomst). Selecteer de persoon met wie je de foto’s wilt delen. Die ontvangt een melding, logt in met een Google-account en kan de uitnodiging accepteren.

5. Opslagruimte vrijmaken

Is je telefoon bijna vol? Je kunt foto’s verwijderen die ook in de Google-cloud staan en zo ruimte winnen zonder foto’s kwijt te raken.

Tik rechtsboven op je profielfoto > ‘Ruimte vrijmaken op dit apparaat’. Onderaan het scherm zie je hoeveel ruimte je kunt vrijmaken. Tik erop. Alleen lokale kopieën worden verwijderd.

6. Animaties en collages maken

Met Google Foto’s kun je creatief aan de slag met behulp van AI. De app bevat 4 tools om te proberen:

‘Video met highlights’ (een diashow met muziek en overgangen).

‘Animatie’ (maak van een reeks snel heel achter elkaar gemaakte foto's een korte animatie).

‘Collage’ (combineer foto’s in verschillende lay-outs)

‘Filmische foto’ (voeg 3D-achtige beweging toe aan een foto).

Open Foto’s, tik onderin op ‘Maken’ en maak een keuze.

7. Foto’s archiveren

Zet documenten of minder belangrijke foto’s in het archief zodat ze uit je hoofdoverzicht verdwijnen, maar wel bewaard blijven en vindbaar zijn via de zoekfunctie.

Open een foto (of selecteer er meerdere) en tik onderaan het scherm op ‘Verplaatsen naar archief’. Zo open je het archief: tik op ‘Collecties’ > ‘Archief’.

8. Beveiligde map

Bewaar gevoelige foto’s in een beveiligde map die alleen toegankelijk is met je pincode, patroon, vingerafdruk of gezichtsherkenning.