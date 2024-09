Bescherm je iPhone beter tegen diefstal

Vliegtuigstand

Om je telefoon te kunnen opsporen, moet het toestel verbinding kunnen maken met een netwerk. Dat werkt bij een iPhone en Android-telefoon hetzelfde. Door vervolgens ‘Zoek mijn iPhone’ of ‘Vind mijn apparaat’ (Android) te gebruiken, kun je het toestel op de kaart vinden en hem in het uiterste geval wissen. Dat kan allemaal niet meer als de dief je telefoon in de vliegtuigstand heeft gezet.

Dat is het eerste wat een ervaren dief doet: het toestel in de vliegtuigstand zetten. Bij een iPhone is dat heel simpel. In slechts een seconde zet hij het scherm aan, veegt over het scherm en drukt op de knop voor de vliegtuigstand. Op een nieuw model iPhone (X en nieuwer) veegt hij omlaag vanuit de rechterbovenhoek. Op een ouder model veegt hij vanaf de onderrand naar boven. De dief hoeft het toestel dus niet te ontgrendelen om het ‘onzichtbaar’ te maken. Bij een Android-telefoon kun je de vliegtuigstand pas inschakelen nadat je het toestel hebt ontgrendeld.

Je kunt een dief flink dwars zitten door het bedieningspaneel op een iPhone voor hem onbereikbaar te maken. Dat gaat zo:

Tik op de app Instellingen > ‘Face ID en toegangscode’ of ‘Touch ID en toegangscode’. Typ je toegangscode in. Scrol naar beneden tot in de categorie ‘Toegang bij vergrendeling’. Zet het schuifje uit achter ‘Bedieningspaneel’.

Om het paneel nu te kunnen openen, moet je het toestel ontgrendelen. Voor de eigenaar is dat nauwelijks meer moeite, maar wel een stuk veiliger.

Zoek mijn iPhone

Hoe ‘Zoek mijn iPhone’ werkt en wat je nog meer kunt doen tegen diefstal hebben we uitgebreid beschreven op onze website.