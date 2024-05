Telefoondiefstal: wees voorbereid

Verlies of diefstal van je telefoon heeft een grote impact op je leven. Een dief zal hem waarschijnlijk direct wissen en dan zo snel mogelijk verkopen. Je bent het kwijt, maar je gegevens lopen geen gevaar. Het is ook niet uitgesloten dat een crimineel gaat proberen je accounts te hacken. We leggen uit hoe je je telefoon daartegen kunt beschermen.

IMEI

Als je telefoon is gestolen en je daarvan melding doet, zullen de politie en de provider om de IMEI (International Mobile Equipment Identity) van de telefoon vragen. Deze code is uniek voor jouw toestel. De politie heeft hem nodig om een teruggevonden toestel te identificeren. Noteer die code of maak een schermafbeelding en bewaar die in je e-mail. Zo achterhaal je de code:

Android: ga naar de telefoneer-app en toets *#06#

iOS: ga naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Info’.

Zoek mijn telefoon

Iedere telefoon heeft een ‘Zoek mijn telefoon’-app. Op een iPhone heet hij Zoek mijn iPhone, voor Android zijn er verschillende oplossingen. Met zo’n app kun je je telefoon lokaliseren, vergrendelen en zelfs wissen. Zo voorkom je dat gegevens in verkeerde handen vallen. Probeer de app om te weten hoe hij werkt.

iOS

Zoek mijn iPhone

Ga naar ‘Instellingen’ en tik op je naam. Kies ‘Zoek mijn’ > ‘Zoek mijn iPhone’. Schakel de 3 functies in. Dan kun je het apparaat zelfs lokaliseren als het offline is. En dan stuurt de telefoon zijn locatie nog even snel naar de Apple-server wanneer de batterij bijna leeg is en de telefoon uit de lucht gaat.

Test Zoek mijn iPhone

Ga op een computer naar de website iCloud.com. Log in met je Apple ID. Om verbinding te kunnen maken, moet je telefoon verbinding hebben met internet en zijn ingeschakeld. Spoed is geboden, want als de dief het toestel uitzet, verdwijnt het van de radar. Je kunt ook de Zoek mij-app op een andere iPhone gebruiken. Heb je contact met je telefoon, dan krijg je enkele opties. Allereerst kun je (hopelijk) zien waar het is, al is die informatie niet altijd heel nauwkeurig. Je kunt het ook opgeven als verloren (dan vergrendel je het en kun je een boodschap achterlaten voor de ‘vinder’), een geluid laten afspelen (handig als je het toestel slechts kwijt bent) en alle gegevens wissen (als het als verloren moet worden beschouwd).

Android

Zoek mijn mobiel

Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Google’. Scrol naar beneden en tik op ‘Vind mijn apparaat’. Zet de functie aan. Tik op ‘Je offline apparaten vinden’. Standaard staat ‘Alleen via het netwerk in drukke gebieden’ geselecteerd. Dat betekent dat je toestel ook via andere telefoons in de nabijheid is op te sporen, zelfs als het offline is. Zet ten slotte ‘Locatie’ aan.

Test Zoek mijn mobiel

Ga op een computer naar de website android.com. Log in met je Google-account. Je kunt de telefoon (hopelijk) op de kaart vinden, vergrendelen, een geluid laten afspelen (handig als je het toestel slechts kwijt bent) en terugzetten naar de fabrieksinstellingen (helemaal wissen).

Wat doe je na diefstal?

De tijd dringt. Voorkom dat je gegevens in verkeerde handen vallen.