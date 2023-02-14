Besmette software via Google

Misleidende advertenties

In de afgelopen maanden werd de zoekmachine van Google geregeld gebruikt om misleidende advertenties te tonen. Wie zocht naar bijvoorbeeld het gratis LibreOffice, Thunderbird of CCleaner kreeg soms als eerste zoekresultaat een advertentie van een crimineel te zien (zie het voorbeeld hieronder). Klikte je erop, dan kwam je op een nagemaakte downloadsite met besmette software. Zo werd onder andere ransomware verspreid: malware die je bestanden op slot zet en die je alleen tegen betaling terugkrijgt. Andere malware probeerde inlogcodes van banken te stelen.

Vervalste weblinks

De oplettende internetter klikt niet op een advertentiebanner die linkt naar libneoffice.com in plaats van Libreoffice.com. Maar sinds een paar maanden duiken er ook advertenties op met vervalste weblinks. Dan wordt de link naar de officiële website van bijvoorbeeld TeamViewer getoond, maar leidt die toch naar een nepdownloadpagina. Zo is het zelfs voor ervaren gebruikers moeilijk geworden om vals van echt te onderscheiden. Beweeg het muispijltje altijd over de weblink om te zien naar welke website je wordt gestuurd.

Adblocker gebruiken

Google bleek in de afgelopen 3 maanden niet in staat om de kwaadaardige advertenties buiten de deur te houden. Hoewel het misbruik al in november vorig jaar werd gemeld, was dat begin februari nog niet gelukt. Om deze reden adviseerde de FBI in december zelfs om een adblocker te gebruiken. Dat advies gold voor bedrijven én particulieren. Zolang het lek niet boven is, kunnen de valse advertenties weer opduiken.

Veilig downloaden

Met een zoekmachine op zoek naar bepaalde software?

Kijk altijd goed of een webadres klopt, dus of er geen spelfouten in staan. Dat geldt voor advertenties en gewone zoekresultaten.

Klik niet op een link in een advertentie, maar typ het webadres zelf in de adresbalk van de browser.

Plaats het muispijltje op de link en kijk waar de link naartoe leidt.

Gebruik een adblocker om de advertenties onzichtbaar te maken.

In de volgende Digitaalgids, die op 2 maart verschijnt, lees je hoe je veilig gratis software vindt en downloadt. En we noemen de 50 beste gratis programma’s voor Windows en Mac, mét de veilige linkjes.