Chrome schakelt adblocker uit

Google eist voor alle Chrome-extensies dat ze voortaan voldoen aan Manifest V3. Dat is een pakket voorwaarden die strenger zijn dan die van Manifest V2. Dit is voor de meeste van de ruim 130.000 extensies geen probleem, die voldoen al aan de eisen. Het is wel een probleem voor het gratis uBlock Origin. Google gaat met Manifest V3 extensies bepaalde rechten ontnemen om de browser veiliger te maken. uBlock Origin wordt daar slachtoffer van: het zou met V3 een belangrijk deel van zijn werking verliezen. Zo wordt de filterlijst beperkt tot slechts 30.000 internetadressen en pagina-elementen, terwijl uBlock Origin er honderdduizenden kan filteren.

Google is al begonnen met het uitschakelen van V2-extensies. uBlock Origin werkte afgelopen midden oktober nog en was nog te installeren uit de Chrome Web Store. Er verscheen bij het installeren wel een waarschuwing over het naderende einde.

Aangezien Microsofts browser Edge met dezelfde techniek (Chromium) werkt, zal de extensie naar verwachting ook daar sneuvelen. Dit is slecht nieuws voor de miljoenen gebruikers van uBlock Origin in Chrome. Het is volgens ons namelijk al heel lang de beste adblocker, ook in andere browsers.

Alternatieven

Gebruik je nu nog uBlock Origin in Chrome, dan heb je 3 opties.

De makers van de adblocker hebben een aangepaste versie uitgebracht: uBlock Origin Lite. Deze voldoet aan de nieuwe eisen van Google, maar is volgens de makers zelf minder effectief in het bestrijden van advertenties. Wil je Lite gaan gebruiken, dan zul je hem zelf vanuit de Chrome Web Store moeten installeren. Stap over op een andere browser. Wij raden Firefox aan. Deze ‘open source’ browser blijft de techniek van uBlock Origin ondersteunen, dus advertenties effectief onderdrukken. Bovendien werkt Firefox net zo goed als Chrome en is hij beter voor je privacy. Vervang uBlock Origin door een andere, door Google aangeraden adblocker. Een daarvan is Ghostery, die 5 jaar terug als redelijk goed alternatief voor uBlock Origin uit een test kwam.

Lees op onze website meer over adblockers