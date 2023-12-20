Computer opschonen met PrivaZer

Stappenplan eerste scan
- Ga naar de website van PrivaZer en klik op ‘Downloaden’ > ‘Downloaden’.
- Installeer het programma door dubbel te klikken op het exe-bestand. Selecteer de optie 'Installeren'. Klik rechtsonder op de knop ‘Installeren’. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op ‘Volgende’ > ‘Installeren’ > ‘OK’.
- Selecteer 'Pas PrivaZer aan uw behoeften aan in slechts een paar klikken' en klik op ‘Volgende’.
- Kies onder 'Wat voor soort computergebruiker bent u?' de optie ‘Basisgebruiker’. Bij de optie ‘Geavanceerde gebruiker’ stelt het programma meer moeilijke vragen. Klik op ‘Volgende’.
- PrivaZer legt je nu 17 opruimsuggesties voor. Lees hiervoor de beschrijving goed. Of kies de aanbevolen of voorgeselecteerde optie, want het zijn soms moeilijke vragen. Bij twijfel kun je de betreffende gegevens beter niet verwijderen. PrivaZer wist ook persoonlijke sporen uit, zoals cookies en de geschiedenis van je browser. Doorloop alle stappen en kies als laatste ‘Opslaan’.
- Selecteer 'Klaar om mijn eerste scan uit te voeren' en klik op ‘OK’.
- PrivaZer speurt op de computer in pakweg 10 minuten naar overbodige data. Kijk na afloop naar de resultaten. Wil je de gegevens definitief wissen? Klik op ‘Schoon op’ > ‘Normale opschoning’.
- Het programma vraagt of je een herstelpunt wilt maken. Kies ‘Ja’. Zo’n herstelpunt kost veel schijfruimte, maar is belangrijk en niet alleen vanwege het gebruik van PrivaZer. Het is een betrouwbaar programma, maar als er iets fout gaat, kun je met zo’n herstelpunt de schade herstellen (dat kan ook in PrivaZer, in het hoofdmenu via ‘Herstel + Reparatie’) Hierna gaat de eerste opschoning van start. Die eerste beurt kan lang duren, van 10 minuten tot wel 1 of 2 uur.
Automatisch opruimen instellen
PrivaZer voert opruimtaken desgewenst automatisch uit.
- Klik in het hoofdmenu op ‘Gepland (0)’.
- Klik bovenaan op het kleine pijltje en bepaal hoe vaak je een opschoontaak wilt uitvoeren. Dat kan maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks.
- Selecteer ook de dag en het tijdstip waarop je de taak wilt uitvoeren. Bedenk een tijd dat je de computer doorgaans gebruikt.
- Vink 1 of meerdere schijfstations aan die worden opgeschoond.
- Klik achter het betreffende schijfstation op ‘Setup’ en geef aan welke onderdelen je wilt scannen. Dat zijn dezelfde die je bij voor de eerste scan hebt aangemeld. Klik op ‘Ok’. De automatische opruimtaak is nu ingesteld.
Handmatig scannen
Je kunt PrivaZer ook handmatig een scan laten uitvoeren.
- Klik in het hoofdmenu op ‘Diepgaande scan’. Kies dan wat je wilt scannen. Met ‘De computer’ bedoelt het programma de schijf waarop Windows staat (doorgaans is dat de C-schijf).
- Verwijder het vinkje bij ‘Register’ (laat het kwetsbare register met rust).
- Klik op ‘Scan’.
- Na de scan kun je een herstelpunt maken.