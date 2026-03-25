Voor- en nadelen

Adblockers kunnen je ‘online leven’ gemakkelijker maken, maar er zijn ook nadelen.

+ Sneller en rustiger internetten

Adblockers houden pop-ups, banners en andere reclame tegen. Pagina’s laden daardoor vaak sneller en zijn overzichtelijker. Je kunt je beter concentreren op de inhoud. Ook reclame op YouTube wordt meestal geblokkeerd.

+ Meer privacy en veiligheid

Sommige advertenties bevatten schadelijke software (malware). Die kan je apparaat besmetten als je erop klikt. Andere advertenties volgen je gedrag via zogeheten trackers. Adblockers blokkeren deze advertenties. Zo ben je beter beschermd.

+ Minder dataverbruik

Advertenties gebruiken vaak veel data, bijvoorbeeld door afbeeldingen en automatisch afspelende video’s. Met een adblocker verbruik je minder data. Dat is vooral handig op je smartphone of tablet en kan kosten besparen.

- Minder inkomsten voor websites

Veel websites verdienen geld met advertenties. Zie je die niet meer omdat je een adblocker gebruikt, dan lopen de sites inkomsten mis. Voor sommige sites is reclame zelfs de enige bron van inkomsten. Je kunt een website daarom op een ‘witte lijst’ zetten (whitelisten). Dan zie je daar wel advertenties en steun je de site. Een handige vuistregel: stoort de reclame niet? Overweeg dan om de site toe te voegen aan de witte lijst.

In de uBlock Origin, onze favoriet, doe je dat zo op een Windows-computer: klik rechtsboven in de browserbalk op het kleine rode uBlock-icoontje en dan op de blauwe ‘Power’-knop.

- Websites werken soms niet goed

Een adblocker blokkeert niet alleen advertenties. Soms verdwijnen ook knoppen of werkt het winkelmandje in een webshop niet meer. In sommige gevallen laadt een pagina helemaal niet. Twijfel je of dit door je adblocker komt? Open de site in een privévenster (incognitomodus) of zet de adblocker tijdelijk uit. Werkt het dan wel, zet de site op de witte lijst.

Welke is de beste?

Voor de meeste gebruikers wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen. Adblockers zijn gratis, eenvoudig te installeren en zorgen voor meer privacy en veiligheid. Ook laden websites vaak sneller. Er zijn tientallen adblockers, maar welke kies je? Welke de beste is, hangt af van je computer. Op basis van onze ervaringen adviseren wij de volgende adblockers:

Windows en Mac: gebruik Firefox met de uitbreiding uBlock Origin, of de ingebouwde bescherming tegen tracking in Firefox.

iPhone/iPad: gebruik Safari met Ad Block One, of Firefox met ingebouwde trackingbescherming.

Android: gebruik Firefox met uBlock Origin, of kies de privacybrowser Brave als alternatief.