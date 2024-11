Een extra jaar Windows 10 voor $30

Zonder reparaties (‘patches’) voor nieuw ontdekte kwetsbaarheden wordt Windows 10 snel onveilig. Dat is niet overdreven. Zelfs 9 jaar na het uitkomen van Windows 10 in 2015 worden er nog ernstige gaten in het systeem ontdekt – en snel gedicht. Een kwetsbaarheid die niet wordt gerepareerd, is een potentiële ingang voor malware of een hacker.

Het einde van Windows 10 lijkt uit te draaien op een ramp voor miljoenen computergebruikers. Een blik op statistiekwebsite Statcounter leert dat de wereld nog lang niet klaar is met Windows 10. In oktober van dit jaar draaide nog 52% van de Nederlandse Windowscomputers op Windows 10. Het aandeel Windows 11 stijgt nu snel, maar is nog niet groter dan 45%. Wereldwijd is de situatie nog slechter: 61% Windows 10 tegen 35% Windows 11.

Ook al is het besturingssysteem met 9 jaar al oud, Microsoft dankt Windows 10 te snel af. Miljoenen gebruikers kunnen hun computer niet upgraden naar Windows 11, omdat die versie strengere beveiligingseisen stelt aan de computerhardware. Zelfs vrij jonge computers van 5 jaar oud die nog prima werken zijn niet allemaal te upgraden. Een nieuwe computer kopen is dan geen aantrekkelijke optie.

Oplossing: betalen

Microsoft kon niet anders dan de gebruikers tegemoet komen. De softwaremaker zal daarom ook na 14 oktober 2025 veiligheidsupdates blijven produceren, maar alleen tegen betaling. De prijs voor een jaar ‘Extended Security Updates’ voor consumenten is vastgesteld op $30, omgerekend €28. De prijs in euro’s is nog niet bekend gemaakt. Het betreft volgens Microsoft alleen ‘kritische en belangrijke’ veiligheidsupdates. Fouten (‘bugs’) worden niet meer opgelost en je kunt geen technische ondersteuning krijgen. Voor bedrijven werd al eerder een soortgelijke regeling aangekondigd. Die kunnen voor hogere tarieven een langere ondersteuning kopen. Ten slotte zal Defender Antivirus updates krijgen tot minstens oktober 2028.

Gebruik je volgend jaar oktober nog steeds Windows 10, dan krijg je een aanbieding in beeld om een extra jaar ondersteuning te kopen. Wat er dan na dat extra jaar gebeurt, is onduidelijk.