Eind in zicht voor Windows 10 en Office

Windows 10

Over anderhalf jaar is het over en uit voor Windows 10. Op 14 oktober 2025 beëindigt Microsoft de ondersteuning en komen er geen veiligheidsupdates meer. Zonder die updates wordt Windows 10 al snel te onveilig om te gebruiken. Een kwetsbaarheid die niet wordt gerepareerd, is een potentiële ingang voor malware of een hacker. Microsoft ziet graag dat je voor die tijd overstapt op Windows 11 en begint daar nu al op aan te dringen met schermvullende waarschuwingen.

De overstap is voor veel Windows 10-computers niet mogelijk, omdat Windows 11 veel strengere eisen stelt aan de ingebouwde beveiliging dan Windows 10. Waarschijnlijk zullen honderden miljoenen computers niet op tijd zijn geüpdatet of vervangen, vooral die in bedrijven. Daarom zal Microsoft ook na 14 oktober 2025 veiligheidsupdates blijven produceren, maar alleen tegen betaling.

Ook consumenten zullen gebruik kunnen maken van die regeling. De prijzen voor de ‘Extended Security Updates’ in euro’s zijn nog niet bekend gemaakt. Op de website van Microsoft staat dat een abonnement het eerste jaar $61 per computer kost. In de 2 jaar daarna worden de prijzen ieder jaar verdubbeld.

De consument met Windows 10 staat volgend jaar voor een lastige keus: gaan betalen voor veiligheidsupdates of een nieuwe computer aanschaffen.

Office 2016 en 2019

Volgend jaar op 14 oktober gaat ook de stekker uit 2 Office-pakketten: 2016 en 2019. Deze kantoorpakketten krijgen dan geen veiligheidsupdates meer. Omdat het veelgebruikte software is, zullen kwaadwillenden zeker gaan proberen kwetsbaarheden te misbruiken. Hoewel de programma’s – waaronder Word, Outlook en Excel – gewoon zullen blijven werken, is het niet verstandig om dat te doen.

Microsoft raadt gebruikers aan om over te stappen naar Microsoft 365, het cloud-abonnement op de Office-programma’s. Een andere optie is overstappen naar het nieuwe Office 2024, dat dit jaar verschijnt. Deze installeerbare versie (Windows en macOS) zal 5 jaar lang updates krijgen. Microsoft zegt dat de consumentenversie net zo duur zal zijn als Office 2021 dus waarschijnlijk €149 zal kosten. Wil je geen geld (meer) uitgeven aan Microsoft Office, dan kun je het prima gratis pakket LibreOffice proberen.