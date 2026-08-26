Energie besparen met je pc

Gepubliceerd op:26 augustus 2026
Een computer en een smartphone verbruiken veel minder stroom dan bijvoorbeeld een wasdroger of vaatwasser. Toch kan het lonen om op het energieverbruik te letten. Dit geldt vooral voor een desktopcomputer als die dagelijks lang aanstaat.
Een moderne laptop gebruikt grofweg 20 tot 60 watt. Bij zware taken, zoals gamen of videobewerking, loopt dat op. Gebruik je een laptop 5 uur per dag met gemiddeld 40 watt? Dan verbruik je ongeveer 73 kWh per jaar. Een kWh kost rond de €0,28. Dat komt neer op ongeveer €20 per jaar.
Volgens Milieu Centraal gebruikt een desktop gemiddeld ongeveer 3 keer zoveel energie als een laptop. Het verbruik verschilt sterk per apparaat. Een eenvoudige computer verbruikt 50 tot 100 watt. Een krachtige pc komt gemakkelijk boven de 200 watt uit. Vooral gaming-pc’s met een zware processor en videokaart kunnen tijdens het spelen enkele honderden watt verbruiken. Daar komt het verbruik van het beeldscherm nog bij.
Een telefoon is veel zuiniger. De Europese Commissie gaat bij een moderne, krachtige smartphone uit van ongeveer 9 tot 12 kWh stroom per jaar. Vergeleken met een computer stelt het opladen van je telefoon dus weinig voor.
De meeste winst valt te halen bij een desktopcomputer. Verlaag de helderheid van het scherm en stel in dat het na enkele minuten automatisch uitgaat. Laat de computer bij een langere pauze automatisch in de slaapstand gaan. Moderne computers gebruiken in de slaapstand meestal maar enkele watt. Zet een desktop of laptop helemaal uit als je hem langere tijd niet gebruikt.
Bij smartphones valt veel minder te besparen. Een lagere schermhelderheid en de energiebesparingsstand zorgen er vooral voor dat de accu langer meegaat. Het effect op je jaarlijkse stroomrekening is klein.
Heb je een laptop met Windows 11, dan kun je kiezen tussen een langere levensduur van de batterij, betere prestaties of een evenwichtige ervaring. Kies voor de zuinigste stand om minder stroom te gebruiken. De energiemodus wijzigen gaat zo:
Op een laptop met Windows 10 verander je de energiemodus door in de taakbalk op het batterijpictogram te klikken. Sleep het schuifje naar de gewenste energiemodus.
Bij een desktop kun je besparen door de energiemodus, de slaapstand en het beeldscherm goed in te stellen. De volgende tips gelden voor Windows 11, maar zijn in Windows 10 niet veel anders.
Als je een MacBook hebt, kun je het energieverbruik beperken en de gebruiksduur van de batterij verlengen.
Op een iMac werkt het iets anders dan op een MacBook.
Gebruik je een los scherm, dan kun je instellen dat het minder energie verbruikt. Verlaag bijvoorbeeld de helderheid. Dat kan flink wat stroom schelen. En gebruik zo mogelijk de donkere modus voor je webbrowser en apps.