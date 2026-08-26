Energie besparen met je pc

Een computer en een smartphone verbruiken veel minder stroom dan bijvoorbeeld een wasdroger of vaatwasser. Toch kan het lonen om op het energieverbruik te letten. Dit geldt vooral voor een desktopcomputer als die dagelijks lang aanstaat.

Laptop: relatief zuinig

Een moderne laptop gebruikt grofweg 20 tot 60 watt. Bij zware taken, zoals gamen of videobewerking, loopt dat op. Gebruik je een laptop 5 uur per dag met gemiddeld 40 watt? Dan verbruik je ongeveer 73 kWh per jaar. Een kWh kost rond de €0,28. Dat komt neer op ongeveer €20 per jaar.

Desktop: grote verschillen

Volgens Milieu Centraal gebruikt een desktop gemiddeld ongeveer 3 keer zoveel energie als een laptop. Het verbruik verschilt sterk per apparaat. Een eenvoudige computer verbruikt 50 tot 100 watt. Een krachtige pc komt gemakkelijk boven de 200 watt uit. Vooral gaming-pc’s met een zware processor en videokaart kunnen tijdens het spelen enkele honderden watt verbruiken. Daar komt het verbruik van het beeldscherm nog bij.

Smartphone: zuinig

Een telefoon is veel zuiniger. De Europese Commissie gaat bij een moderne, krachtige smartphone uit van ongeveer 9 tot 12 kWh stroom per jaar. Vergeleken met een computer stelt het opladen van je telefoon dus weinig voor.

Zo bespaar je stroom

De meeste winst valt te halen bij een desktopcomputer. Verlaag de helderheid van het scherm en stel in dat het na enkele minuten automatisch uitgaat. Laat de computer bij een langere pauze automatisch in de slaapstand gaan. Moderne computers gebruiken in de slaapstand meestal maar enkele watt. Zet een desktop of laptop helemaal uit als je hem langere tijd niet gebruikt.

Bij smartphones valt veel minder te besparen. Een lagere schermhelderheid en de energiebesparingsstand zorgen er vooral voor dat de accu langer meegaat. Het effect op je jaarlijkse stroomrekening is klein.

Laptop met Windows

Heb je een laptop met Windows 11, dan kun je kiezen tussen een langere levensduur van de batterij, betere prestaties of een evenwichtige ervaring. Kies voor de zuinigste stand om minder stroom te gebruiken. De energiemodus wijzigen gaat zo:

Ga naar ‘Start’ > ‘Instellingen’ > ‘Systeem’ > ‘Aan/uit en accu’. Klik op ‘Energiemodus’. Kies daarna de gewenste optie voor ‘Aangesloten op netstroom’ en ‘Op batterijstroom’. Met de stand ‘Beste energie-efficiëntie’ rek je de levensduur van de batterij en bespaar je stroom.

Op een laptop met Windows 10 verander je de energiemodus door in de taakbalk op het batterijpictogram te klikken. Sleep het schuifje naar de gewenste energiemodus.

Desktop met Windows

Bij een desktop kun je besparen door de energiemodus, de slaapstand en het beeldscherm goed in te stellen. De volgende tips gelden voor Windows 11, maar zijn in Windows 10 niet veel anders.

Kies een zuinige energiemodus. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Systeem’ > ‘Aan/uit en accu’ > ‘Energiemodus’ en kies ‘Beste energie-efficiëntie’. Windows beperkt dan onder meer onnodige achtergrondactiviteit. Stel in ‘Aan/uit en accu’ de ‘Time-outs voor scherm, slaapstand en sluimerstand’ in. Schakel bijvoorbeeld het scherm uit na 5 minuten inactiviteit. Laat de pc automatisch slapen. Stel op dezelfde plek in dat de computer bijvoorbeeld na 15 minuten inactiviteit in de slaapstand gaat. Dat scheelt aanzienlijk vergeleken met een desktop die uren ongebruikt aan blijft staan. Laat Windows advies geven. Klik in ‘Aan/uit en accu’ op ‘Energieaanbevelingen’. Windows kijkt dan wat je nog meer kunt doen. Stel het beeldscherm zuiniger in via de knoppen op het scherm. Je kunt de helderheid verlagen en een eventueel ingebouwde energiebesparingsmodus inschakelen.

MacOS op laptop

Als je een MacBook hebt, kun je het energieverbruik beperken en de gebruiksduur van de batterij verlengen.

Ga naar het Apple-menu en klik op ‘Systeeminstellingen’ > ‘Batterij’. Klik op het menu naast ‘Energiebesparingsmodus’ en kies ‘Altijd’, ‘Alleen op batterij’ of ‘Alleen op lichtnetadapter’. Klik op de ‘i’ naast ‘Batterijconditie’ en schakel ‘Geoptimaliseerd opladen’ en ‘Beheer batterijduur’ in. Klik op ‘Opties’ en schakel ‘Plaats harde schijven in sluimerstand indien mogelijk’ en ‘Automatische videokeuze’ in.

MacOS op een desktop

Op een iMac werkt het iets anders dan op een MacBook.

Ga naar het Apple-menu > ‘Systeeminstellingen’ > ‘Energie’. Zet zo mogelijk ‘Energiebesparingsmodus’ aan. Zorg dat ‘Schakel sluimerstand niet automatisch in als het beeldscherm is uitgeschakeld’ uit staat. Anders blijft de Mac actief terwijl het scherm al uit is. Ga naar ‘Systeeminstellingen’ > ‘Toegangsscherm’ en stel in dat het beeldscherm na enkele minuten inactiviteit uitgaat.

Beeldscherm

Gebruik je een los scherm, dan kun je instellen dat het minder energie verbruikt. Verlaag bijvoorbeeld de helderheid. Dat kan flink wat stroom schelen. En gebruik zo mogelijk de donkere modus voor je webbrowser en apps.