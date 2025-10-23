Deel je ervaringen met Linux

Draait je computer prima op Windows 10 en kun je hem niet upgraden naar Windows 11? Als de machine nog lang niet aan vervanging toe is, wordt 13 oktober 2026 een slechte dag. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt Windows 10 vanaf die datum geen veiligheidsupdates meer en zal het snel te onveilig worden om mee online te gaan. Zo verplicht Microsoft je in feite om een nieuwe computer te kopen.

Of gebruik Linux

Er is nóg een optie: vervang Windows 10 door Linux. Eén van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke varianten is Linux Mint. Het ziet er vertrouwd uit, werkt soepel op oudere apparaten en kost je helemaal niets. Maar hoe bevalt het in de praktijk? Kan iedereen ermee uit de voeten, hoe gaat de installatie en zijn er haken en ogen?

De redactie van de Digitaalgids gaat Linux Mint de komende maanden uitgebreid onderzoeken. Daar kun je ons bij helpen, want we zoeken lezers die hun ervaringen willen delen. Gebruik je Linux Mint al of ga je overstappen? Dan horen we graag hoe dat bevalt, waar je tegenaan loopt en of je iets mist ten opzichte van Windows of Apple.

Doe mee

Help ons om een compleet en eerlijk beeld te schetsen. Wil je meedoen? Stuur ons een mail en schrijf of je Linux al gebruikt en zo ja hoelang, wat je computerniveau is (beginner, gevorderd of expert) en in het kort of je positieve of negatieve ervaringen hebt. We nemen contact met je op. Zo help je niet alleen ons, maar ook andere lezers die straks voor de keuze staan: blijven bij Windows of overstappen op iets anders.

Mail naar: digitaalgids@consumentenbond.nl