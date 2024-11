Feiten en fabels over opschonen

1. Een opruimtool werkt het best

Fabel. Het opschonen van de computer kun je prima zelf. Een opruimprogrammaatje, zoals CCleaner, gebruiken scheelt je wel veel tijd. Zo’n tool scant vlot de mappen op de computer en geeft aan welke bestanden er weg kunnen. Dat geldt alleen voor Windows-bestanden, want foto’s en video’s zul je zelf moeten beoordelen. Ga daar eens even goed voor zitten, want door mislukte kiekjes en filmpjes weg te gooien bespaar je veel opslagruimte. Of verplaats ze naar een geheugenkaart, usb-stick of externe harde schijf.

Dit helpt: Schijfopruiming

Klik op de startknop en typ ‘schijfopruiming’. Indien van toepassing: kies de C-schijf. Er verschijnt een schermpje. Klik onderaan op ‘Systeembestanden opschonen’ om zoveel mogelijk ruimte vrij te maken. Het programma gaat rekenen. Je kunt alles aanvinken, maar let wel op als er ‘Vorige Windowsinstallaties’ tussen staat, een enorm groot bestand. Als Windows probleemloos draait, kun je ook deze aanvinken. Klik op ‘OK’. Klik op ‘Bestanden verwijderen’ om te bevestigen. Als er veel ruimte wordt vrijgemaakt, kost dat flink wat tijd.

2. Het Windows-register opruimen is zinloos

Feit. In het Windows-register zitten ontelbare ‘sleutels’ met de instellingen van het besturingssysteem en de programma’s. Dat register wordt steeds groter, want sleutels die hun functie verliezen blijven staan. Er zijn ‘tools’ waarmee je die kunt verwijderen. Dat scheelt ruimte, zou je denken. Toch kun je er beter van afblijven, want het register is heel kwetsbaar. Er is een kleine kans dat de opruimtool een belangrijke registersleutel verwijdert, waardoor een vitale functie in Windows mogelijk niet meer werkt. Bovendien win je weinig ruimte met zo’n opschoonactie en wordt de pc niet sneller.

3. Ik heb veel opslagruimte, opschonen is onnodig

Fabel. De opslagcapaciteit van computers is sterk gegroeid, maar dat geldt ook voor de omvang van de programma’s en bestanden. Harde schijven lopen daardoor nog altijd vrij snel vol. Of het apparaat nou 512, 1000 of 2000 GB opslagruimte heeft, vroeg of laat is die gevuld. Je kunt de capaciteit uitbreiden met een externe harde schijf, maar ook daarvan is de ruimte beperkt. Het is altijd nuttig om overbodige bestanden op te ruimen.

4. Een overvolle computer is trager

Hangt ervan af. Computers met een ‘ouderwetse’ harde schijf worden trager wanneer de schijf vol raakt. Zeker als die data verspreid (gefragmenteerd) op de schijf zijn opgeslagen. Start je een programma, dan heeft Windows meer tijd nodig om de gegevens op de draaiende schijf te verzamelen. Een opgeruimde computer is al gauw 10 tot 20% sneller.

Computers met een moderne, snelle SSD hebben weinig last van vertraging. Dan kun je zonder snelheidsverlies een grote foto- en videocollectie opslaan. Hou wel 10 tot 15% van de ruimte vrij om de noodzakelijke Windows-updates te kunnen installeren. Weet je niet of je computer een SSD heeft? Klik op de Startknop, typ de letters dfrgu. Onder ‘Mediumtype’ staat of de schijf een SSD of ouderwetse harde schijf is.

5. Defragmenteren is goed

Fabel. Door te defragmenteren verplaatst de computer bestanden naar een logischere plek op de harde schijf. Als de data optimaal zijn geordend, kan de computer sneller gegevens opvragen. Maar daar hoef je zelf niets voor te ondernemen: Windows voert defragmentatie automatisch uit. Heeft je computer alleen een SSD? Dan is defragmentatie helemaal overbodig en gaat dit zelfs ten koste van de levensduur van de SSD.

6. Een back-up op de D-schijf is slim

Fabel. In de eerste plaats: bij veel computers staan de C- en D-schijf op dezelfde fysieke harde schijf. De C en D zijn dan zogeheten partities. Gaat de schijf stuk, dan ben je je bestanden op de C- én D-partitie kwijt, dus de originelen en de back-ups. In de tweede plaats: wordt je computer getroffen door ransomware, dan worden alle bestanden op de computer gegijzeld, dus ook je back-up. Kortom, het is verstandig om een back-up van je bestanden op een externe harde schijf en/of online in de cloud. Koppel een externe schijf na het back-uppen af van de computer.

Alle bestanden bewaren?

Kom je ruimte tekort, maar wil of kun je geen bestanden weggooien? Koop dan opslagruimte bij, bijvoorbeeld een externe harde schijf. Een schijf (hard disk drive) van 2000 GB kost vanaf circa €75, een snellere SSD met die capaciteit is duurder: vanaf €120. Je kunt ook een betaald abonnement bij een online opslagdienst nemen, zoals Google Drive of Microsoft OneDrive. Maar let op: vertrouw niet alleen op cloudopslag, maar bewaar bestanden ook op je eigen computer of een externe schijf.