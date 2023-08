Waren jouw accounts te koop?

Genesis Market

De criminele handelssite stond bekend als de Genesis Market. Hij werd in april door de Amerikaanse FBI uit de lucht gehaald tijdens ‘Operation Cookiemonster’, waaraan ook Europol en onder andere de Nederlandse politie meewerkten. Onder de 1,5 tot 2 miljoen gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden waren de gegevens van circa 50.000 Nederlanders. Hun data waren verzameld via malware die op hun computers was geïnstalleerd. Volgens de politie is een aantal Nederlanders hierdoor slachtoffer geworden van oplichting.

Behalve inloggegevens verkochten de criminelen ook zogenoemde fingerprints. Zo’n digitale ‘vingerafdruk’ bevat de unieke kenmerken van een computer, zoals welke browser en software je gebruikt en informatie over computeronderdelen en -instellingen. De combinatie van deze gegevens kan ervoor zorgen dat een computer als ‘vertrouwd’ wordt aangemerkt bij fraudecontrole door bijvoorbeeld een webwinkel of bank. Op de website van de politie kun je meer lezen over Operation Cookiemonster.

Doe de check

Inmiddels wordt de malware die werd gebruikt om de inloggegevens te stelen, door alle virusscanners herkend en verwijderd. Wat je zeker moet doen, is controleren of je een van de circa 50.000 Nederlanders bent waarvan de inloggegevens via de Genesis Market werden aangeboden. Dat kan heel snel via de website Check Je Hack van de politie. Vul hier je e-mailadres(sen) in. Als je in de lijst staat, krijg je daarvan binnen 5 minuten een melding. Kijk dus in de mailbox en voor de zekerheid ook in de spammailbox. Krijg je de mail, dan lees je daar wat je moet doen. Geen bericht is goed bericht.