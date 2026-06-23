Gevaarlijke goedkope laders

Onderzoekers van Which? kochten 15 usb-stekkers via online winkels en lieten die testen op elektrische veiligheid. De uitkomst was zorgwekkend: van de laders bleken er 9 zo slecht, dat ze een elektrische schok kunnen geven. En 8 van die 9 vormden bovendien een brand- of explosiegevaar. De laders waren gekocht via onder meer Amazon Haul (de koopjeshoek van Amazon), AliExpress, Temu, eBay en enkele Britse marktplaatsen.

Namaak

Opvallend was de vondst van een namaaklader van Apple. De prijs was laag (omgerekend €14), maar de verpakking en de lader droegen het Apple-logo. Bij tests bleek de lader namaak en kon hij brand, een elektrische schok of een ontploffing veroorzaken. Toen de onderzoekers de lader openmaakten, vonden ze modelleerklei in de behuizing. Waarschijnlijk was die toegevoegd om de lader zwaarder en daardoor degelijker te laten aanvoelen. De tekst op lader bevatte een spelfout.

Ook goedkope merkloze laders van eBay bleken riskant. Bij enkele modellen zaten onderdelen van het circuit te dicht bij elkaar, waardoor stroom kon overslaan. Bij andere waren de pinnen van de stekker te kort. Bij een lader van Amazon Haul vonden de onderzoekers een metalen gewicht in de behuizing. Net als bij de namaak-Apple-lader leek dat bedoeld om het product degelijker te laten aanvoelen. De lader faalde bij veiligheidstests en vormde een risico op schokken en brand. Ook bij laders van Britse marktplaatsverkopers trof Which? ernstige tekortkomingen aan, waaronder een ondeugdelijke constructie.

Op aandringen van de Britten hebben de marktplaatsen de gevaarlijke producten uit de winkels verwijderd of namen die maatregelen tegen de aanbieders. Vier laders die via Temu en Shein werden gekocht, kwamen goed uit de elektrische veiligheidstests. Wel ontbrak de verplichte informatie op het laders en in de verpakking.

Let op bij aanschaf en gebruik

Koop bij voorkeur een lader van een bekend merk, rechtstreeks bij de fabrikant of bij een betrouwbare winkel. Wees voorzichtig met laders van onbekende verkopers op online marktplaatsen, zeker als de prijs opvallend laag is.

Controleer of de lader een CE-logo heeft. Uit het Britse onderzoek blijkt dat zo’n logo geen garantie is, omdat die er door de sjoemelaars op kan zijn geplakt. Het ontbreken van ‘CE’ is natuurlijk wel een duidelijk waarschuwingssignaal.

Wordt een lader heet, ruikt hij vreemd, maakt hij geluid of werkt hij onregelmatig? Stop dan met gebruiken. Hetzelfde geldt voor laders zonder duidelijke herkomst of met beschadigingen. Een telefoonlader is geen accessoire waarop je blind moet besparen. Hij hangt rechtstreeks aan het stopcontact, vaak urenlang en soms ’s nachts.