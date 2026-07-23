Maak ruimte voor Google-back-ups

Google past de manier aan waarop back-ups van je Android-telefoon worden opgeslagen. Tot nu toe telden alleen foto’s en video’s in de app Google Foto’s mee voor het berekenen van de gebruikte opslagruimte. Dat verandert: voortaan tellen ook sms’jes, belgeschiedenis, apparaatinstellingen en appgegevens mee. Hierdoor zal de gratis opslag van 15 GB sneller vol zijn. Deze regel geldt sinds 7 juli voor nieuwe gebruikers met een Android-telefoon. Had je toen al een account, dan kan de wijziging elk moment ingaan.

‘Geen probleem’

Volgens Google komen de meeste gebruikers hierdoor niet in de problemen. De back-up wordt gemiddeld maar zo’n 40 MB groter. Maar zit je al dicht bij de opslaglimiet van 15 GB, dan krijg je mogelijk eerder een waarschuwing dat je opslag vol raakt. Je moet dan bestanden verwijderen of een betaald Google One-abonnement nemen voor extra ruimte.

Google geeft gebruikers voortaan meer controle over wat er wordt geback-upt. Wil je bijvoorbeeld geen belgeschiedenis, instellingen of appgegevens back-uppen, dan kun je dat instellen. Door deze onderdelen uit te schakelen, bespaar je opslagruimte. Maar gaat je toestel stuk of wil je het vervangen, dan kun je die gegevens niet herstellen.

Google beperkt de gratis cloudopslag ook op een andere manier. In mei maakte het bedrijf bekend dat nieuwe gebruikers niet langer standaard 15 GB krijgen. Alleen als je je telefoonnummer aan je Google-account koppelt, krijg je 15 GB. Doe je dat niet, bijvoorbeeld omdat je geen Android-toestel hebt, dan krijg je 5 GB. Deze regel geldt alleen voor nieuwe accounts.

Hoeveel ruimte heb je nog?

Het is goed om Google Drive in de gaten te houden. Want behalve de automatische back-up van je Android-telefoon, sla je daar ook Gmail, Google Foto’s en andere bestanden op. Daardoor zijn die 15 GB eerder vol dan je denkt. Kijk hoeveel ruimte je nog hebt en ruim zo nodig op. De instellingen kunnen per telefoonmerk iets verschillen. Op een Samsung gaat het zo:

Open de app Instellingen > ‘Accounts en back-up’. Tik onder Google Drive op ‘Back-up van gegevens’. Als het nieuwe beleid van Google al is ingegaan, staan hier 2 opties: Foto’s en video’s en Andere apparaatgegevens. Tik op ‘Foto’s en video’s’ om te zien hoeveel ruimte er nog is. Tik op ‘Opslag beheren’ als je wilt opruimen, te beginnen bij de grootste bestanden. Tik op ‘Andere apparaatgegevens’ om te zien wat er nu extra wordt geback-upt en hoeveel ruimte dat kost. Zet zo nodig de schuifjes uit achter apparaatgegevens en apps.

Ruim op

Kom je opslagruimte tekort, ruim Google Drive dan op. Hoe de instelling precies zijn, kan per telefoonmerk en Android-versie verschillen. Dit geldt voor een Samsung met Android 16: