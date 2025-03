Google zet adblocker uit

Beste adblocker

uBlock Origin is de beste adblocker. Deze browserextensie houdt in testen steevast de meeste advertenties en volgcookies tegen. Helaas heeft Google hem nu wereldwijd uitgeschakeld. De reden is dat de browser overstapt naar een nieuwe standaard voor extensies, Manifest V3, en daar kan de adblocker niet mee werken. Een technisch verhaal. Met V3 ontneemt Google de Chrome-extensies bepaalde rechten, waardoor ze veiliger zouden worden. Helaas verliest uBlock Origin hierdoor een belangrijk deel van zijn werking. Zo wordt de filterlijst beperkt tot slechts 30.000 internetadressen en pagina-elementen, terwijl uBlock Origin er honderdduizenden kan filteren.

Behalve uBlock Origin heeft Google nog veel meer extensies uitgeschakeld, waaronder ook andere adblockers. De adblockers die overblijven zijn allemaal minder goed dan uBlock Origin. Er is weliswaar nog een ‘Lite’-variant van deze extensie die, maar die is minder effectief in het bestrijden van advertenties. Als je nu de ‘echte’ uBlock Origin vanuit de Chrome Store wilt installeren, krijg je de melding dat hij niet meer beschikbaar is: zie de schermafbeelding hieronder. Heb je hem nog in je browser, wees er dan zuinig op en verwijder hem niet. Je kunt hem namelijk weer inschakelen.

Schakel uBlock Origin weer in

Als uBlock Origin nog steeds op je computer staat, kun je hem weer inschakelen. Klik rechtsboven op de 3 puntjes en dan op ‘Extensies’ > ‘Extensies beheren’. Zet het schuifje in het vak uBlock Origin weer op aan. Verwijder hem dus niet. Deze oplossing zal tijdelijk zijn, zolang het oudere Manifest V2 nog werkt. Wanneer uBlock Origin echt niet meer werkt, kun je hem vervangen door Ghostery Tracker & Ad Blocker, dat een redelijk goed alternatief is.

Je kunt natuurlijk met Chrome blijven werken zonder uBlock Origin, maar je kunt ook kiezen voor uBlock Origin. Kies dan een browser die je privacy beter beschermt en de adblocker blijft ondersteunen. Wij raden Firefox aan. Deze ‘open source’ browser blijft de techniek van uBlock Origin ondersteunen, dus advertenties effectief onderdrukken. Bovendien werkt Firefox net zo goed als Chrome en is hij beter voor je privacy.