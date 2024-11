Hou je laptop-accu langer gezond

Je laptop heeft een lithium-ion-batterij en die slijt door hem te gebruiken: hij moet steeds sneller weer aan de oplader. Met een aantal simpele maatregelen kun je de accu iets langer gezond houden.

1. Niet altijd aan de oplader

Het is beter als de laptop niet altijd aan de oplader zit. Trek de stekker er af en toe uit en geef de accu de gelegenheid om in conditie te blijven.

2. Laad niet op tot 100%

Van Lithium-ion-batterijen is bekend dat ze sneller capaciteit verliezen als ze altijd tot 100% worden opgeladen. De fabrikanten raden aan om ze op te laden tot hooguit 80%. Dat is lastig als de computer permanent aan de oplader zit. Daarom hebben veel nieuwe laptops ‘smart charging’. Schakel de functie in om de accu ruim onder de 100% te houden. Of een laptop deze functie heeft en waar die dan zit, verschilt per apparaat. Zoek ernaar op de website van de laptopfabrikant. Het nadeel hiervan is dat de laptop vaker aan de oplader moet, iets wat je op de langere termijn juist wilt voorkomen.

3. Maak de accu niet leeg

Net als 100% is 0% niet goed voor de levensduur van een Li-ion-accu. Dat geldt trouwens ook voor de telefoon. Dus trek de accu niet helemaal leeg, maar laad hem op ruimschoots voordat de 0% is bereikt. Windows helpt je hierbij door je tijdig te waarschuwen en de laptop kort voor de 0% uit te schakelen. Ga je de laptop een lange tijd niet gebruiken, laad hem dan eerst tot de helft op, want ook als je hem niet gebruikt, loopt de accu leeg.

4. Vermijd kou en hitte

Extreme temperaturen zijn slecht voor accu’s. Vooral hoge temperaturen zijn schadelijk. Laat een laptop ’s zomers nooit in een hete auto liggen. Ook direct zonlicht is slecht voor een laptop als die daardoor heel heet kan worden. Volgens laptopfabrikanten is het verstandig om een laptop te bewaren en te gebruiken tussen 10 en 35 °C.

5. Verwijder de accu, als dat kan

Waarschijnlijk is dit advies nutteloos, want de meeste laptops hebben geen (gemakkelijk) te verwijderen accu. Maar áls het kan, haal hem eruit als de laptop toch permanent aan de stroom zit.

6. Check eens de capaciteit

Wil je weten hoe gezond de accu nog is? Die informatie kun je met wat moeite oproepen: