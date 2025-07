Houd je telefoon koel

1. Laat je telefoon niet in de zon liggen

We beginnen met een open deur. Leg je toestel in de schaduw of stop hem in je tas als je buiten bent. In de auto loopt de temperatuur nog veel sneller op, daar kan je telefoon binnen no-time oververhit raken. Laat hem dus niet in de auto liggen.

2. Koeler navigeren in de auto

Misschien denk je er niet aan, maar je telefoon raakt snel oververhit als hij in de auto aan de voorruit hangt tijdens het navigeren. Hang hem in de schaduw, bijvoorbeeld aan een ventilatierooster. Daar zijn houders voor. Als dat niet kan, vraag een passagier de telefoon in de schaduw vast te houden.

3. Zet ongebruikte apps en functies uit

Hoe harder je telefoon moet werken, hoe warmer hij wordt. Zet daarom functies als bluetooth, gps en wifi uit als je die niet nodig hebt. Ook apps op de achtergrond kunnen je telefoon onnodig belasten. Sluit deze dus af. Bovendien is de accu dan minder snel leeg.

4. Gebruik de vliegtuigmodus

Heb je je telefoon even niet nodig? Zet hem dan in de vliegtuigmodus. Je toestel hoeft dan geen verbindingen te onderhouden, waardoor hij minder warm wordt en je batterij minder snel leeg is.

5. Vermijd zware taken

Films kijken, gamen of video’s bewerken? Het vraagt veel rekencapaciteit van je toestel en dat produceert extra warmte. Doe dit niet in de zon en vermijd zulke zware taken tijdens de heetste uren van de dag.

6. Haal je telefoon uit het hoesje

Een hoesje biedt bescherming, maar werkt ook isolerend. Als je merkt dat je telefoon warm wordt, kun je hem tijdelijk uit zijn hoesje halen. Zo kan hij zijn warmte beter kwijt.

7. Laad je telefoon niet op in de zon

Opladen zorgt al voor extra warmte en in de zon wordt dat erger. Opladen doe je beter op een koele, schaduwrijke plek. Gebruik tijdens het opladen geen zware apps, want dan stijgt de temperatuur nog sneller.

8. Opladen op een harde, vlakke ondergrond

Opladen op een zacht oppervlak, zoals de bank of het bed, belemmert de warmteafvoer. Plaats je telefoon op een harde, vlakke ondergrond om de warmte beter te laten ontsnappen.

9. Gebruik de originele oplader

Het gebruik van een niet-originele of goedkope oplader kan leiden tot oververhitting. Gebruik dus bij voorkeur de oplader van de telefoonfabrikant en geen goedkoop merkloos prul.

10. Herstart je telefoon regelmatig

Door je telefoon af en toe opnieuw op te starten, sluit je achtergrondprocessen af. Dit helpt om oververhitting te voorkomen, vooral als je merkt dat je toestel traag wordt of warm aanvoelt.

11. Verlaag de schermhelderheid

Een fel verlicht scherm verbruikt meer energie en genereert extra warmte. Door de helderheid te verlagen, verminder je de belasting op de batterij.

12. Zet updaten tijdelijk uit

Het updaten van apps of het besturingssysteem kan veel rekenkracht vragen. Zeker als je telefoon aan het opladen is, kan dit de temperatuur flink laten stijgen. Laat je telefoon ’s avonds of ’s morgens updaten als het koeler is.

13. Niet in de koelkast!

En we eindigen ook met een open deur. Toch? Je oververhitte telefoon in de koelkast leggen kan condensatie in het toestel veroorzaken en het beschadigen. Laat je telefoon op natuurlijke wijze afkoelen in een koele, droge omgeving.