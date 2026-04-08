Veilig op openbare wifi

Veel mensen verbinden in een hotel, café of op het station meteen met het beschikbare wifinetwerk. Handig, maar blijf alert. Openbare wifi is niet per se onveilig. Veel websites én apps zijn beter beveiligd dan vroeger. Toch kunnen criminelen nog steeds misbruik maken van nepnetwerken, onbeveiligde verbindingen of zwak beveiligde apparaten. Daarom is het slim om bewust om te gaan met openbare wifi. Let op deze punten:

Is het netwerk echt?

De belangrijkste eerste: kijk goed naar de naam van het wifi-netwerk en of dat wel echt van het hotel, café of de luchthaven is. Criminelen kunnen een netwerknaam kiezen die sterk lijkt op de echte naam, zoals ‘Hotel Gast Wifi’ of ‘Free Airport WiFi’. Als je daarmee verbindt, kan je internetverkeer via een onbetrouwbaar netwerk lopen. Als de verbinding niet versleuteld is, kan een crimineel je data onderscheppen. Controleer dus of je goed zit, vraag het zo nodig na bij het personeel. Zie je meerdere netwerken met (bijna) dezelfde naam, wees dan extra voorzichtig. En log nooit op een openbaar netwerk in met een persoonlijk account, bijvoorbeeld dat van Google.

Is de website beveiligd?

Kijk of een website begint met https (de ‘s’ staat voor ‘secure’). Dat betekent dat de verbinding tussen jou en de website versleuteld is. Vaak zie je ook een slotje in de adresbalk van de browser. In Chrome werkt het andersom: je ziet geen slotje bij https, maar de browser waarschuwt als de site niet ‘secure’ is. Die versleuteling is een belangrijke extra beveiligingslaag, maar geen garantie dat een website zelf betrouwbaar is. Een phishingwebsite kan ook een beveiligde verbinding hebben. Blijf dus goed opletten of je echt op de juiste website zit. .

Kies soms het mobiele netwerk

Openbare wifi is handig voor eenvoudige taken, zoals nieuws lezen, iets opzoeken of een route plannen. Doe bankzaken, betalingen en andere gevoelige handelingen bij voorkeur via het mobiele netwerk (4G of 5G). Binnen de EU gaan de data uit je gewone databundel, dus kost het je niets extra. Moet je toch zaken doen via openbare wifi, gebruik dan bij voorkeur de app van (bijvoorbeeld) je bank, want dat is veilig. Log je in op de website, controleer dan extra goed of de site van je bank is.

Gebruik eventueel een VPN

Een virtueel privénetwerk (VPN) versleutelt je internetverkeer extra en kan handig zijn als je vaak openbare wifi gebruikt. Daardoor is het voor anderen moeilijker om je verkeer te onderscheppen. Een VPN is een extra hulpmiddel, geen complete oplossing. Het beschermt je bijvoorbeeld (meestal) niet tegen nepwebsites of phishing. Zie het dus als een extra beveiligingslaag, niet als een vrijbrief om alles zonder nadenken te doen.

Geef zo min mogelijk persoonlijke informatie

Soms moet je eerst gegevens invullen om toegang te krijgen tot een wifi-netwerk, zoals je e-mailadres of telefoonnummer. Bedenk of dat echt nodig is. Zulke gegevens kunnen voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld marketing. Geef daarom alleen informatie die echt nodig is en deel geen gevoelige persoonsgegevens. En zoals als eerder gezegd: log nooit op een openbaar netwerk in met een persoonlijk account, bijvoorbeeld dat van Google.

Verwijder het netwerk

Ben je klaar met internetten op het openbare netwerk? Het is verstandig om het uit de instellingen van je apparaat te verwijderen. Zo voorkom je dat je later ongemerkt inlogt op een ‘evil twin’, een nagemaakt netwerk van een hacker.