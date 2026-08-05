Je computer virusvrij

Zo herken je een besmetting

Een virus of andere vorm van malware is niet altijd meteen zichtbaar. Let vooral op deze signalen:

Je computer is ineens veel trager dan normaal.

Er verschijnen voortdurend pop-ups of beveiligingswaarschuwingen.

De virusscanner is uitgeschakeld.

Je ziet programma’s of browserextensies die je niet zelf hebt geïnstalleerd.

Contactpersonen ontvangen vreemde berichten uit jouw naam.

Bestanden zijn niet meer te openen of zijn versleuteld.

Stap 1: verbreek de internetverbinding

Schakel wifi uit of trek de netwerkkabel uit de computer. Zo voorkom je dat malware nog gegevens verstuurt of extra schadelijke software downloadt.

Stap 2: maak geen overhaaste keuzes

Klik niet op meldingen waarin een website of programma beweert dat je computer ernstig besmet is en direct een virusscanner moet installeren. Zulke waarschuwingen zijn vaak nep en proberen juist malware te installeren.

Stap 3: verwijder verdachte programma's

Controleer welke programma’s onlangs zijn geïnstalleerd.

Windows

Ga naar Instellingen > Apps > Geïnstalleerde apps en verwijder software die je niet kent of niet bewust hebt geïnstalleerd. Controleer ook browserextensies, de map Downloads en recent geïnstalleerde programma’s.

Mac

Open Finder > Programma's en verwijder apps die je niet kent. Leeg vervolgens de Prullenmand en controleer ook de map Downloads.

Stap 4: start Windows op in de veilige modus

In de veilige modus start Windows met zo weinig mogelijk onderdelen op. Daardoor kan malware zichzelf minder goed beschermen. Herstart de computer in de veilige modus en ga dan verder met stap 5.

Windows

Open het menu Start. Houd Shift ingedrukt en kies Opnieuw opstarten. Kies Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen. Klik op Opnieuw opstarten en druk vervolgens op F4 om de veilige modus te starten.

Mac

Op Macs met een Apple Silicon-chip (M1, M2, M3 of nieuwer) houd je tijdens het opstarten de aan/uitknop ingedrukt totdat de opstartopties verschijnen. Kies de opstartschijf, houd Shift ingedrukt en kies Ga door in veilige modus. Op oudere Intel-Macs houd je direct na het inschakelen de Shift-toets ingedrukt totdat het inlogscherm verschijnt.

Stap 5: voer een volledige virusscan uit

Laat je virusscanner een volledige systeemscan uitvoeren in de veilige modus. Verwijder of plaats alle gevonden bedreigingen in quarantaine volgens het advies van de beveiligingssoftware. Een tweede scan is verstandig, want een andere scanner vindt soms ongewenste software die de eerste virusscanner heeft gemist. Gebruik bijvoorbeeld Microsoft Defender (volledige scan) of Malwarebytes Free (nl.malwarebytes.com/free). Had je tijdens de besmetting een usb-stick of externe harde schijf aangesloten? Scan die dan ook op malware voordat je ze opnieuw gebruikt.

Stap 6: wijzig je wachtwoorden

Ga ervan uit dat inloggegevens mogelijk zijn buitgemaakt. Verander daarom de wachtwoorden van belangrijke accounts, zoals e-mail, internetbankieren, webwinkels en sociale media. Doe dit bij voorkeur vanaf een apparaat waarvan je zeker weet dat het niet besmet is.

Werkt niets?

Soms is malware zo hardnekkig dat verwijderen niet lukt. Dan is er maar één laatste optie: installeer Windows volledig opnieuw. Zet daarna je bestanden terug vanuit een virusvrije back-up.

Voorkomen is beter

De meeste besmettingen ontstaan doordat iemand op een phishinglink klikt of een besmet bestand opent. Je verkleint de kans op problemen door: