Je computer virusvrij

Gepubliceerd op:5 augustus 2026
Een virus of andere vorm van malware is niet altijd meteen zichtbaar. Let vooral op deze signalen:
Schakel wifi uit of trek de netwerkkabel uit de computer. Zo voorkom je dat malware nog gegevens verstuurt of extra schadelijke software downloadt.
Klik niet op meldingen waarin een website of programma beweert dat je computer ernstig besmet is en direct een virusscanner moet installeren. Zulke waarschuwingen zijn vaak nep en proberen juist malware te installeren.
Controleer welke programma’s onlangs zijn geïnstalleerd.
Windows
Ga naar Instellingen > Apps > Geïnstalleerde apps en verwijder software die je niet kent of niet bewust hebt geïnstalleerd. Controleer ook browserextensies, de map Downloads en recent geïnstalleerde programma’s.
Mac
Open Finder > Programma's en verwijder apps die je niet kent. Leeg vervolgens de Prullenmand en controleer ook de map Downloads.
In de veilige modus start Windows met zo weinig mogelijk onderdelen op. Daardoor kan malware zichzelf minder goed beschermen. Herstart de computer in de veilige modus en ga dan verder met stap 5.
Windows
Mac
Op Macs met een Apple Silicon-chip (M1, M2, M3 of nieuwer) houd je tijdens het opstarten de aan/uitknop ingedrukt totdat de opstartopties verschijnen. Kies de opstartschijf, houd Shift ingedrukt en kies Ga door in veilige modus. Op oudere Intel-Macs houd je direct na het inschakelen de Shift-toets ingedrukt totdat het inlogscherm verschijnt.
Laat je virusscanner een volledige systeemscan uitvoeren in de veilige modus. Verwijder of plaats alle gevonden bedreigingen in quarantaine volgens het advies van de beveiligingssoftware. Een tweede scan is verstandig, want een andere scanner vindt soms ongewenste software die de eerste virusscanner heeft gemist. Gebruik bijvoorbeeld Microsoft Defender (volledige scan) of Malwarebytes Free (nl.malwarebytes.com/free). Had je tijdens de besmetting een usb-stick of externe harde schijf aangesloten? Scan die dan ook op malware voordat je ze opnieuw gebruikt.
Ga ervan uit dat inloggegevens mogelijk zijn buitgemaakt. Verander daarom de wachtwoorden van belangrijke accounts, zoals e-mail, internetbankieren, webwinkels en sociale media. Doe dit bij voorkeur vanaf een apparaat waarvan je zeker weet dat het niet besmet is.
Soms is malware zo hardnekkig dat verwijderen niet lukt. Dan is er maar één laatste optie: installeer Windows volledig opnieuw. Zet daarna je bestanden terug vanuit een virusvrije back-up.
De meeste besmettingen ontstaan doordat iemand op een phishinglink klikt of een besmet bestand opent. Je verkleint de kans op problemen door: