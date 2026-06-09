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Krijgt mijn telefoon nog updates

Smartphones zijn dure toestellen, je probeert er zo lang mogelijk mee te doen. Maar pas wel op: ze krijgen na een aantal jaren geen beveiligingsupdates meer en worden kwetsbaar. Hoelang is je telefoon nog veilig?

 

 

Gepubliceerd op:9 juni 2026

Krijgt je telefoon nog updates 1200x800

Beveiligingsupdates repareren kwetsbaarheden in het besturingssysteem van je telefoon. Zonder deze updates neemt het risico toe dat persoonlijke gegevens, wachtwoorden, foto's of bankgegevens in verkeerde handen vallen. Let op: een telefoon die geen updates meer krijgt, blijft gewoon werken. Je kunt nog bellen, appen en internetten, maar de veiligheid neemt af.

Doe een snelle controle

Wil je weten of je smartphone nog door de fabrikant wordt ondersteund? Controleer dan wanneer de laatste beveiligingsupdate is geïnstalleerd. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de versie van het besturingssysteem (Android 16 en iOS 26.5) of de software van de telefoonfabrikant (zoals Samsung One UI). Het gaat om de beveiligingsupdates. Bij Android verschilt het per merk en type waar die informatie staat. 

Android

  1. Open ‘Instellingen’ en ga naar ‘Beveiliging en privacy’, ‘Softwareupdate’ of ‘Over de telefoon’. Of zoek naar ‘Updates’.
  2. Bekijk de datum van de laatste beveiligingsupdate en laat de telefoon zoeken naar nieuwe updates. 
  3. Is de laatste update een half jaar oud of nog ouder en wordt er geen nieuwe geïnstalleerd? Check dan of je telefoon nog wel updates krijgt.

iPhone

  1. Open ‘Instellingen’ en kies ‘Algemeen’.
  2. Tik op ‘Software-update’.
  3. Controleer of er nog updates beschikbaar zijn.

Hoelang nog updates?

Natuurlijk wil je weten hoelang je toestel nog beveiligingsupdates krijgt. Zoek op het exacte modelnummer van je smartphone op de website van de fabrikant. Of kijk op de website endoflife.date. Hier vind je voor veel apparaten tot wanneer ze updates krijgen. Klik in de linkerkolom op ‘Devices’ en dan op het merk van je telefoon. Zoek in de rechterkolom naar het type. Een andere site die veel informatie geeft over Android-updates is androidupdatetracker.com. Apple geeft niet (duidelijk) aan tot wanneer iPhones worden ondersteund.

Houd je telefoon veilig

  • Controleer regelmatig of er nog updates klaarstaan en installeer die.
  • Verwijder ongebruikte apps. Hoe minder apps, hoe kleiner het risico op misbruik.
  • Gebruik je een toestel dat geen beveiligingsupdates meer krijgt? Schaf een nieuw toestel aan.
  • Kijk voor aanschaf van een nieuw toestel naar het updatebeleid van de fabrikant. Check op zijn site hoelang het toestel nog veiligheidsupdates krijgt, of kijk op de eerdergenoemde websites. Veel merken, waaronder Apple en Samsung, bieden zes tot zeven jaar beveiligingsupdates vanaf het moment dat de telefoon op de markt komt. Koop je een toestel dat bijvoorbeeld in 2024 is verschenen, dan is een deel van de updateperiode al verstreken.