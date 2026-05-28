Laat je pc sneller opstarten

Een nieuwe computer start binnen enkele seconden op. Na een paar jaar merk je vaak dat het opstarten steeds langer duurt. Dit komt meestal doordat er te veel programma’s automatisch laden zodra je de computer aanzet. Elk programma zorgt voor een kleine vertraging, maar samen lopen die vertragingen flink op. Vooral bij oudere apparaten. Ook een bijna volle harde schijf kan de oorzaak zijn. Het besturingssysteem heeft vrije opslagruimte nodig voor tijdelijke bestanden en achtergrondtaken tijdens het opstarten.

Vaak win je met een paar simpele aanpassingen al veel tijd, zowel op Windows-pc’s als op Macs.

1. Schakel onnodige opstartprogramma’s uit

Hiermee behaal je de meeste winst. Programma’s als Teams, Spotify, Adobe-software en synchronisatiediensten vertragen het opstarten merkbaar. Zet apps uit die je niet direct nodig hebt zodra je inlogt. Wees voorzichtig: schakel geen essentiële onderdelen uit, zoals antivirussoftware of belangrijke Windows-processen. Schakel alleen programma’s uit waarvan je de naam herkent en die niet hoeven op te starten:

Windows

Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk onderaan het scherm. Open ‘Taakbeheer’ > ‘Opstart-apps’. In Windows 11 vind je dit ook via ‘Instellingen’ > ‘Apps’ > ‘Opstarten’. Je ziet een lijst met programma’s die automatisch starten (‘Ingeschakeld’) en de invloed die ze hebben op de opstarttijd. Rechtsklik op ‘Ingeschakeld’ en kies ‘Uitschakelen’.

Mac

Open ‘Systeeminstellingen’ > ‘Algemeen’. Kies ‘Inloggen en onderdelen’. Schakel alleen programma’s uit waarvan je de naam herkent en die niet hoeven op te starten: klik op de – (min).

2. Maak opslagruimte vrij

Is er nog maar weinig ruimte (minder dan 10%) op de harde schijf? Maak ruimte vrij door ongebruikte bestanden te wissen of te verhuizen naar een externe harde schijf. Verwijder ongebruikte programma’s.

Wat kun je verder doen