Leer Engels met Google Translate

Google Translate heeft er met ‘Oefenen’ een interessante functie bijgekregen al is die nog in bèta. Ondanks dat de functie nog wordt getest, kun je er al volwaardig mee aan de slag. De enige beperking is dat je nu alleen nog Engelse les kunt volgen. De app maakt, met AI, opdrachten die je luistervaardigheid en spreekvaardigheid trainen. Je hoort zinnen, moet woorden herkennen en reageren door hardop tegen de app te praten. Translate helpt je ook bij het samenstellen van woordenlijsten voor je oefensessies. Je kunt zelf oefensituaties kiezen die passen bij jouw doelen, zoals reizen of small talk.

De vergelijking met Duolingo – de populairste taalcursus-app – dient zich aan. Net als Duolingo stimuleert Translate je om dagelijks 3 taaloefeningen te doen en zo een onafgebroken reeks (‘streak’) behalen. Een verschil met Duolingo is dat Translate niets kost en ook geen advertenties toont. Oefenen kent 3 niveaus: Basis, Gemiddeld of Gevorderd. Binnenkort komt daar waarschijnlijk ook ‘Net begonnen’ bij voor de absolute beginners.

Alleen nog Engels

De enige beperking is dat je als Nederlandstalige gebruiker alleen nog Engels kunt leren. Tenzij je het Engels al beheerst, want dan schakel je simpel naar de Engelstalige versie van de app en kun je kiezen uit Duits, Frans, Spaans en Portugees. Naar verwachting wordt de Nederlandse versie snel uitgebreid met meer talen.

Niet iedereen zal Google Translate als volwaardig taalcursusvervanger zien. De kwaliteit en spelletjes van gespecialiseerde apps als Duolingo zijn vaak uitgebreider. Toch is het een waardevolle, laagdrempelige manier om te oefenen, zeker voor beginners.