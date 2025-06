Een e-mailalias is een slimme manier om je hoofdmailadres te beschermen. Houd je hoofdmailadres voor alleen vrienden, familie en belangrijke zaken, en maak aliassen voor commerciële zaken en nieuwsbrieven.

Als een alias te veel ongewenste e-mails ontvangt, schakel je dat adres uit en bedenk je een ander adres. Als de provider dat toelaat, kun je zelfs voor elke webshop of dienst een aparte alias aanmaken.



Outlook (via Microsoft-account)

Ga naar https://account.microsoft.com en log in. Klik op 'Uw gegevens' in het menu. Scroll naar ‘Accountgegevens’ en klik op ‘Accountgegevens bewerken’. Klik op ‘E-mailadres toevoegen’. Kies: ‘Een nieuw e-mailadres maken en toevoegen als een alias’. Typ een mailadres in en klik op ‘Alias toevoegen’. Bevestig indien nodig via een verificatie-e-mail.

Mail versturen met een alias als afzender gaat zo:

Open Outlook (desktop of web) en klik op ‘Nieuwe e-mail. Klik op het veld Van (als je het niet ziet, typ dan ‘Van’ in het zoekvakje boven de mail). Kies het gewenste e-mailadres. Mogelijk moet je eerst op ‘Andere e-mailadressen’ klikken en het alias handmatig invullen als het nog niet in de lijst staat.

Gmail

In Gmail is het heel makkelijk: je hoeft slechts een plus of punt aan je adres toe te voegen. Gmail negeert punten en wat er na een plus staat. Je kunt variaties maken zonder een nieuw adres aan te maken. Als je e-mailadres keesdegroot@gmail.com is, werken ook:

kees.degroot@gmail.com en keesdegroot+webwinkel@gmail.com. Post voor een alias komt in je gewone inbox terecht.

Als je een mail wilt versturen met een alias als afzender, moet je dat eerst toevoegen aan Gmail. Dat kan in de desktopversie in ‘Instellingen’ > ‘Alle instellingen’ > tabje ‘Accounts en import’. Je kunt daarna in een nieuwe mail achter ‘Van’ de afzender kiezen.

Ziggo

Ga naar ziggo.nl/mijn-ziggo en log in. Klik op ‘Producten’ > ‘Mijn internet beheren’. Zoek het e-mailadres op waarvoor je een alias wilt toevoegen. Klik achter dat adres op ‘E-mail instellen’. Voer het gewenste aliasadres in (bijvoorbeeld: keesdegrootwebwinkel@ziggo.nl). Bevestig je keuze door op ‘Nu maken’ te klikken.

Je kunt tien aliassen per e-mailadres aanmaken. E-mails die naar een alias worden gestuurd, komen binnen in de mailbox van het hoofdmailadres.

KPN

Ga naar email.kpn.com en log in. Klik op het account waaraan je een alias wilt toevoegen. Ga naar het onderdeel ‘Extra e-mailadressen’. Klik op het plusje. Voer het gewenste mailadres in en klik op het groene vinkje om te bevestigen. Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen te bewaren.

Je kunt per e-mailaccount tien aliassen aanmaken. E-mails die naar een alias worden gestuurd, komen binnen in de mailbox van het hoofdmailadres.