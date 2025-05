Maak herstelpunten in Windows

Momentopname

Een herstelpunt is een momentopname van de systeeminstellingen, drivers (stuurprogramma’s) en belangrijke systeembestanden op je computer. Een herstelpunt kan de redding van het systeem zijn als er iets misgaat door bijvoorbeeld een verkeerd gelopen software-installatie of update, of als de computer is getroffen door malware. Door een recent herstelpunt te gebruiken herstel je de computer naar de staat voordat het probleem optrad.

Een herstelpunt gebruiken kan zonder risico’s: je raakt geen persoonlijke bestanden, zoals documenten en foto's, kwijt. Je bent wel de programma’s en updates kwijt die je na het maken van dat herstelpunt hebt geïnstalleerd. Maar dat is goed, want de kans is groot dat daar de oorzaak van de systeemcrash zat.

Windows maakt standaard een herstelpunt voordat er een systeemupdate op je pc wordt geïnstalleerd. Installeer je zelf een programma of driver, dan gebeurt dat niet en is het goed om eerst handmatig een herstelpunt te maken.

Een herstelpunt maken

Zo maak je een herstelpunt in Windows 10 en 11:

Klik op de Startknop en typ ‘Herstelpunt maken’. Klik op het resultaat: ‘Een herstelpunt maken’. Kijk eerst of de juiste schijf is ingeschakeld. Dat moet de systeemschijf zijn waarop Windows is geïnstalleerd, doorgaans de C:. Zo niet: klik op ‘Configureren’ > ‘Systeembeveiliging inschakelen’. Stel via de schuifbalk de maximale schijfruimte in, bijvoorbeeld 5 of 10%. Klik op ‘Toepassen’ > ‘OK’. Ingesteld? Klik op de knop ‘Maken...’. Geef het herstelpunt een naam waaraan je later kunt zien waarom je het gemaakt hebt, bijvoorbeeld: Installatie nieuwe printerdriver. De datum wordt automatisch toegevoegd. Klik op ‘Maken’. Windows meldt het zodra hij klaar is.

Herstelpunt gebruiken

Heb je een ernstig computerprobleem, en zijn er eerdere herstelpunten gemaakt, dan kun je een herstelpunt zo terugzetten:

Druk op de Startknop en typ ‘Herstelpunt maken’ en klik op het resultaat: ‘Een herstelpunt maken’. Klik op het tabblad ‘Systeemeigenschappen’ op de knop ‘Systeemherstel...’. Klik in het scherm dat nu verschijnt op ‘Volgende’. Je ziet een lijst met beschikbare herstelpunten. Kies het laatste herstelpunt dat je maakte voordat het probleem optrad. Klik op ‘Volgende’ en controleer de gegevens. Klik op ‘Voltooien’ > ‘Ja’. De computer wordt opnieuw opgestart en de oude bestanden en instellingen worden teruggezet. Dit kan even duren. Na de herstart krijg je een melding dat het herstel gelukt is. Zo niet, dan krijg je instructies. Als het probleem niet is opgelost, kun je het installeren van het herstelpunt terugdraaien door het stappenplan opnieuw te doorlopen.

Als Windows niet meer opstart

Als de computer niet meer normaal opstart, moet je een andere weg bewandelen: