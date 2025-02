2,3 miljoen foute apps

Schrikbarend

De Amerikaanse techgigant verwijdert doorlopend apps uit de Play Store en doet dat al jaren. In 2023 waren dat er amper minder dan vorig jaar. Dat zijn schrikbarend hoge aantallen, al gaat het lang niet altijd om gevaarlijke apps. Volgens Google betrof het meestal apps die de algemene voorwaarden schonden.

Als een app onnodige toestemmingen vraagt, en daarmee de deur openzet voor schending van je privacy, is dat voor Google reden om die app te verwijderen of de toegang tot de Play Store te weigeren. En ook apps die geen informatie geven over de ontwikkelaar worden verwijderd. De Play Store wordt dus continu opgeschoond.

Vorig jaar blokkeerde Google ook meer dan 158.000 accounts van ontwikkelaars, omdat die zich niet aan de voorwaarden hielden of kwaadaardige apps via de Play Store probeerden te verspreiden. Het is een kat-en-muisspel. Malafide ontwikkelaars proberen hun apps in de Play Store te krijgen en Google probeert ze tegen te houden of op te sporen voordat ze schade kunnen aanrichten. Google gebruikt nu kunstmatige intelligentie om rotte appels op te sporen.

Zelf opletten

Google moet veel moeite doen om de Play Store schoon te houden. Vertrouw daar niet blindelings op en blijf zelf goed opletten voordat je een app installeert. We geven 7 tips: