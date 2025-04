Meta gaat AI trainen met onze data

Ervaring opdoen

Meta gaat berichten, opmerkingen en foto’s die je openbaar plaatst op Facebook en Instagram gebruiken voor het trainen van zijn AI-modellen. Hiervoor is een enorme hoeveelheid data van Europese gebruikers nodig. Alleen met de opgedane ervaring kunnen AI-modellen realistische antwoorden geven op je vragen. Zodra de AI-modellen voldoende zijn getraind, krijgen de Europese apps van Facebook Messenger, Instagram en WhatsApp een blauwe knop voor Meta AI. Meta zegt privéaccounts en accounts van minderjarigen niet voor de training te zullen gebruiken. Ook gebruikers van WhatsApp ontspringen de dans: gesprekken via WhatsApp zijn versleuteld, die kan Meta niet lezen.

Meta heeft geen beste reputatie als het gaat om privacy. Heb je een account op Facebook of Instagram en wil je niet dat jouw informatie en foto’s worden gebruikt? Je kunt dit voorkomen door bezwaar te maken. Meta heeft de gebruikers van zijn sociale media hier onlangs een e-mail over gestuurd. Hierin legt Meta uit wat de bedoeling is en hoe je je kunt afmelden.

Afmelden

Bezwaar maken kan door in Facebook of Instagram in te loggen en naar een speciale hulppagina te gaan. Daar staat een formulier dat je moet invullen en versturen. Meta vraagt om je mailadres (dat al staat ingevuld) en om een reden van je bezwaar. Die vraag hoef je niet te beantwoorden. Meta honoreert alle bezwaren automatisch. Maak vóór 27 mei bezwaar, want daarna gaat Meta automatisch je gegevens gebruiken. Je vindt het formulier op de sites via Instellingen > Privacycentrum. Of rechtstreeks:

Je kunt je afmelden voor het gebruik van je openbare gegevens. Maar als je Meta’s AI-chatbot (die al in de Engelstalige WhatsApp zit) vragen gaat stellen, zal die informatie wel worden gebruikt voor AI-training.

Niet eerlijk

Wat Meta doet vinden wij niet eerlijk. Je moet je nu als gebruiker afmelden als je niet wilt dat je gegevens worden gebruikt. Wij denken dat dat andersom hoort te werken: Meta vraagt om toestemming en als je die niet geeft, worden je gegevens niet gebruikt. Bovendien is niet duidelijk wat Meta met je data gaat doen. Wij hebben dit aangekaart bij de Autoriteit Persoonsgegevens en onze koepelorganisatie in Brussel.

Lees er meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.