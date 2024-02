Miljarden wachtwoorden gelekt

Lezers van de Digitaalgids weten welke gevaren er aan zulke datalekken kleven. De gestolen en verzamelde inloggegevens kunnen worden gebruikt voor identiteitsdiefstal, phishing en het inbreken in persoonlijke accounts.

De ‘moeder aller veiligheidslekken’ werd half januari aangetroffen op een onbeveiligde website. Iedereen die het adres wist, kon erbij. Het is niet bekend wie precies de database – eigenlijk een verzameling databases – heeft aangelegd. Uit onderzoek bleek dat het bestand klantgegevens bevat van onder andere Adobe, Canva, Dropbox, LinkedIn, Telegram en X/Twitter.

Voorkom schade

Als internetgebruiker kun je niets tegen een datalek beginnen. Je gegevens worden gestolen via hacks bij de bedrijven waar je een account hebt. Het gebruiken van ingewikkelde, niet te raden wachtwoorden helpt wel, maar niet in alle gevallen. Wat je wél kunt doen, is ervoor zorgen dat de schade bij volgende hacks beperkt blijft. Dat doe je zo:

Gebruik voor al je afzonderlijke accounts een uniek wachtwoord. Dan kan een hacker met een gestolen wachtwoord niet ook op andere accounts inloggen. Die wachtwoorden beheer je het eenvoudigst met een wachtwoordmanager, bijvoorbeeld Bitwarden.

Stel tweefactorauthenticatie (‘2FA’) in waar dat mogelijk is. Bij een inlogpoging vanaf een vreemde computer zal de website vragen om een bevestiging via jouw telefoon.

Wees nu extra alert op verdachte e-mails en telefoontjes.

Raadpleeg af en toe websites waarop je kunt checken of je accountsgegevens gestolen zijn. Dit kan onder meer via: Have I Been Pwned Scattered Secrets Check je hack Dit kunnen (betaalde) wachtwoordmanagers ook voor je controleren



Check je accounts

Check je mailadressen via de bovengenoemde websites. Ook de ontdekkers van het grote datalek, cybernews.com, hebben een zoekmachine waarmee je kunt controleren of jouw accountgegevens zijn gestolen. Eind januari stonden de gegevens uit de MOAB nog niet in hun database, maar die zouden op korte termijn worden toegevoegd.

De kans dat er ooit accountgegevens van je zijn gelekt, is groot. Gebruik je bijvoorbeeld LinkedIn of heb je gewinkeld bij Ticketcounter, dan hebben hackers mogelijk ooit je wachtwoord gestolen. Staan deze of andere websites in de zoekresultaten, verander dan de wachtwoorden van die accounts. En als je dezelfde wachtwoorden ook voor andere accounts gebruikt, verander die dan ook in unieke (!), veilige wachtwoorden.