‘We zijn minder digitaal vaardig dan we denken’

Phishing

Mensen weten vaak niet waar ze op moeten letten om phishing te herkennen. De onderzoekers testten de bijna 1400 deelnemers door ze 3 berichten voor te leggen met de vraag welke phishing waren. Dat waren er 2 van de 3. Slechts 70% doorzag een nepbericht van de overheid. Bijna 8% vertrouwde een (overduidelijk) phishingbericht van PostNL. En 42% zou het legitieme bericht van ABN Amro weggooien. Vooraf gaf meer dan de helft (61%) van de deelnemers aan phishing goed te kunnen herkennen.

Uit het onderzoek blijkt dat mannen minder goed zijn in het herkennen van phishingberichten. Opvallend is dat leeftijd of opleidingsniveau geen rol speelt en dit dus een probleem van alle leeftijden en achtergronden lijkt te zijn. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om voorlichting te geven, het thema bespreekbaar te maken en de schaamte en angst te doorbreken.

Nepwebwinkels

Hoe goed herkennen mensen nepshops? Niet zo best. De ondervraagden kregen de opdracht een tv te kopen in een webwinkel. Ze mochten kiezen uit 4 (minder bekende) shops en moesten aangeven welke daarvan het minst betrouwbaar was. Ze mochten slechts een schermafbeelding van de 4 webpagina’s bekijken. Een kwart wees de enige nepshop (een kopie van de Kijkshop) als bedrieger aan. Opvallend: bijna 90% van de ondervraagden deed geen onderzoek elders op internet naar de betrouwbaarheid en toch dacht bijna driekwart het goede antwoord te hebben gegeven. Vrouwen en ouderen (65+) bleken in dit onderzoek minder goed te zijn in het herkennen van een nepwebwinkel.

Meer informatie: