Neem de macht over je tijdlijn

Goed nieuws. Je kunt op Facebook en Instagram berichten weer standaard op chronologische volgorde zien en van alleen contacten die je zelf hebt gekozen. Wil je niet meer ‘verrast’ worden met berichten waarvan Meta denkt dat je die wilt zien, dan kun je dat nu instellen.

Je kon de tijdlijn al langer omzetten naar chronologisch, maar die instelling werd iedere keer na het sluiten van de app of website teruggezet naar algoritmisch. Meta toont je liever een algoritmische tijdlijn met berichten die volgens Meta aansluiten bij je interesses, de zogeheten profilering. Nu blijft de ingestelde voorkeur behouden: jij houdt controle over wat je aan berichten ziet. Je tijdlijn heeft daarmee ook weer een eind, want hij wordt niet eindeloos gevuld met posts van onbekenden.

Rechtszaak

Deze koerswijziging is het resultaat van een rechtszaak die Bits of Freedom vorig jaar augustus aanspande tegen Meta. De burgerrechtenorganisatie voerde aan dat de algoritmische tijdlijn in strijd is met Europese regels. Volgens de Digital Services Act uit 2022 moet je als gebruikers zelf kunnen bepalen wat je te zien krijgt. De rechter ging daarin mee en oordeelde in oktober dat Meta zijn apps voor het einde van 2025 moest aanpassen. De wijziging geldt vooralsnog alleen voor Nederland.

‘We zijn blij dat de rechter nu duidelijk maakt dat Meta de keuze van de gebruiker moet respecteren,’ zegt Maartje Knaap, woordvoerder bij Bits of Freedom. ‘Het is namelijk absoluut onacceptabel dat een paar Amerikaanse tech‑miljardairs bepalen hoe wij de wereld zien.’ De Consumentenbond steunt de actie van Bits of Freedom en is blij dat consumenten weer de controle terugkrijgen. Meta is het totaal niet eens met de uitspraak en gaat in hoger beroep. Dat dient op 26 januari.

Instelling aanpassen

De nieuwste berichten van je eigen contacten staan altijd bovenaan, maar dat moet je wel zo instellen. Dat gaat in Instagram en Facebook als volgt: