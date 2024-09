Stop ongewenste appjes

Als een familielid of kennis je aan een WhatsApp-groep toevoegt, is dat waarschijnlijk oké. Als vreemden dat doen natuurlijk niet. Deze vorm van spam (ongewenste reclame) verspreiden is heel simpel. Veel te simpel: je hoeft alleen maar iemands telefoonnummer te weten. Spammers, in het genoemde geval waarschijnlijk oplichters, kunnen ook willekeurige telefoonnummers aan hun groep toevoegen.

Rapporteren en verlaten

De lezer die de vraag stelde wilde weten wat hij beste kan doen. Dat is in de eerste plaats de groep rapporteren. Als je dat doet, stuurt de app de laatste 5 berichten uit die groep naar WhatsApp. Die kan een ‘fout account’ opheffen als er meer meldingen over binnenkomen.

Tik op de groepsnaam bovenin het scherm. Veeg naar beneden en tik op ‘Groep rapporteren’ (Android) of ‘Rapporteer groep’ (iOS). Android: tik op ‘Rapporteren’. Er staat al een vinkje voor ‘Groep verlaten en chats verwijderen’. iOS: tik op ‘Rapporteer en verlaat groep’. In iOS kun je de ontvangen berichten wissen door vervolgens op ‘Wis chat’ te tikken. Verwijder ten slotte de groep uit de chatlijst. Druk lang op de naam en kies ‘Verwijder groep’.

De spammer en de andere groepsleden (als die al echt zijn) merken niet dat je de groep hebt gerapporteerd. Tik niet op linkjes in de berichten en reageer er niet op, want daarmee bevestig je je telefoonnummer. De ‘investeerders’ zouden in de verleiding kunnen komen je te bellen.

Verander de instelling

Hoe voorkom je dat je ongevraagd aan een groep toegevoegd kan worden? Door een instelling in WhatsApp aan te passen.

Android: tik rechtsboven op de 3 puntjes, kies ‘Instellingen’. iOS: tik rechtsonder op ‘Instellingen’. Tik op ‘Privacy’ > ‘Groepen’. Bedenk wie je ongevraagd mag toevoegen aan een groep. Kies ‘Mijn contacten’ of ‘Mijn contacten, behalve…’

Als een ’vreemde’ je wil toevoegen aan de groep, moet hij je eerst een persoonlijke uitnodiging sturen. Zo ver zullen de meeste spammers niet gaan. En anders kun je de afzender blokkeren om verdere berichten tegen te gaan.

Onbekende bellers blokkeren

Dat je via WhatsApp kunt bellen en gebeld worden, is fijn, maar daar maken criminelen ook misbruik van. Je kunt onbekende bellers stilhouden.