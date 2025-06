Oplichters nemen simkaartjes over

De Fraudehelpdesk ontving meerdere meldingen over oplichters die zich voordoen als KPN of Odido. Ze sturen sms’jes met het bericht dat je simkaart vervalt. Je zou dit kunnen voorkomen door op een link te tikken en op een website je simkaart te ‘verifiëren’: je accountgegevens en telefoonnummer intypen en soms zelfs je BSN. Vervolgens vragen ze je de ontvangen 2FA-code in te typen. De oplichters hebben aan deze informatie genoeg om je simkaartje over te nemen.

Er zijn ook fraudeurs die bellen. Hun verhaal is bijvoorbeeld dat je je simkaartje moet omzetten naar een eSIM. Ze vragen je dan om je accountgegevens. Er zijn ook gevallen gemeld van e-mails waarin wordt gevraagd het wachtwoord van je telefoon te wijzigen. Met de ontfutselde gegevens vragen de oplichters een eSIM aan bij je provider.

Als een fraudeur de controle heeft gekregen over je simkaart kun je daarmee zelf niet meer bellen en sms’en. De nieuwe eigenaar kan vanaf jouw telefoonnummer sms-berichten sturen en telefoneren. Zo kan hij uit jouw naam slachtoffers maken.

Wat te doen

Je telefonieprovider belt of sms’t je niet over het vervallen van een simkaartje. Belt een oplichter, beëindig dan het gesprek en blokkeer het nummer vervolgens in je bel-app. Bel niet terug. Krijg je een verdachte sms, gooi dat dan weg.

Meld het voorval op de website van de Fraudehelpdesk via het hiervoor bestemde contactformulier. Zo help je deze instantie inzicht te houden in wat er speelt op het gebied van fraude.

Je moet onmiddellijk actie ondernemen als je je accountgegevens hebt doorgegeven aan een oplichter. Neem direct contact op met je telefonieprovider. Die kan het kaartje blokkeren en zo veel erger voorkomen. En meld het vervolgens bij de Fraudehelpdesk.