Oplichting via Google Maps

Google Maps is handig om de weg te vinden, maar ook om in contact te komen met een bedrijf. Veel bedrijven, restaurants, instellingen en organisaties hebben een profiel op de kaartensite. Daarin vermelden ze onder meer hun contactgegevens. Helaas gebruiken kwaadwillenden Google Maps om in contact te komen met slachtoffers.

Volgens Google hopen oplichters dat onoplettende mensen het telefoonnummer van het nepbedrijf bellen. Dat probeert de beller producten of diensten te verkopen die niet worden geleverd of tegen veel hogere kosten.

12 miljoen in 2023

Deze praktijken gebeuren al jaren en Google treedt ertegen op. De cijfers voor 2024 zijn nog niet bekend, maar in 2023 verwijderde Google circa 12 miljoen nepprofielen van Maps. Dat was een miljoen meer dan in 2022. Ook in de jaren ervoor moest Google al miljoenen keren ingrijpen, in 2018 bijvoorbeeld 3 miljoen keer.

Deze ‘scam’ kwam vorige maand in het nieuws toen Google in één klap meer dan 10.000 valse bedrijfsprofielen offline haalde. Een ondernemer in Texas ontdekte de fraude toen hij in Maps zag dat zich plots een nep-slotenmaker op zijn adres had gevestigd. Dit nepprofiel en duizenden andere waren door iemand gemaakt om te worden verkocht aan oplichters.

Google adviseert om goed te kijken voordat je contact opneemt met een bedrijf dat op Maps staat. Kijk of het vermelde webadres en telefoonnummer kloppen met het bedrijf dat je zoekt. En heb je contact, dan is het verdacht als het bedrijf meer informatie vraagt dan het nodig heeft, zoals je burgerservicenummer (BSN). Of als het je vraagt om te betalen met cadeaubonnen of per overschrijving. En bedenk: klantbeoordelingen in een bedrijfsprofiel bij Google kunnen vals zijn.

Fout bedrijf melden

Ontdek je een nepprofiel op Google Maps – misschien wel op het adres van je eigen bedrijf of vereniging – dan kun je dit melden bij Google. Dit doe je als volgt: