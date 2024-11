Opzeggen doe je zelf

Campagne

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt in een campagne voor de praktijken van opzegdiensten. De afgelopen tijd kreeg de ACM veel meldingen van mensen die onbedoeld een betaalde opzegdienst hadden gebruikt. Ook de Consumentenbond ontvangt er al jaren klachten over. Ze komen van mensen die dachten gratis op te zeggen bij het bedrijf zelf, maar kregen een rekening van de opzegdienst. Als die de opzegbrief voor je verstuurt, kan de rekening oplopen tot wel €50. Daarmee houdt het werk op, want de opzegdiensten controleren niet of de opzegging is gelukt.

De ACM adviseert niet te gaan googelen op ‘[naam bedrijf] opzeggen’. Doe je dat wel, dan kom je al snel uit bij de opzegdiensten. Zij adverteren op zoekmachines als Google, waardoor ze boven in de zoekresultaten staan. De opzegpagina van bijvoorbeeld de krant of de loterij – waar je gratis en meestal eenvoudig kunt opzeggen – staat daaronder. Ga dus rechtstreeks naar de website van het bedrijf. De regel is dat je een abonnement op dezelfde manier moet kunnen opzeggen als je het bent aangegaan. Heb je bijvoorbeeld telefonisch een abonnement genomen? Dan mag je dit ook telefonisch beëindigen. Lees op onze website meer over opzegdiensten en wat je rechten zijn.

Niet verboden

Wat de opzegdiensten doen is niet verboden. Een bedrijf mag geld vragen om namens jou een abonnement op te zeggen. Maar de bemiddelaars moeten wel transparant zijn: ze zijn verplicht om duidelijk te vermelden dat het om een betaalde dienst gaat en wat de kosten zijn. Let goed op voordat je in zee gaat met bijvoorbeeld abbostop.nl, opzeggen.nl, 123opzeggen.nl, xpendy.nl of dyme.nl. Vul hier geen persoonsgegevens in en zeker geen betaalgegevens.

Heb je een opzegbrief nodig en ben je lid van de Consumentenbond, dan kun je die veilig en gratis laten samenstellen via onze website.