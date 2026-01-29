Trap niet in phishing over Wero

‘Verplichte verificatie’

‘In het kader van de implementatie van nieuwe Europese betaalrichtlijnen (PSD2) en de aanstaande overgang van iDeal naar het Europese Wero-netwerk, dient u uw identiteit te verifiëren.’

Zo begint een e-mail die zogenaamd afkomstig is van iDeal Nederland. In de mail staat dat je uiterlijk op 31 januari een verplichte iDeal-verificatie moet uitvoeren. Doe je dat niet, dan zou je geen betalingen meer kunnen doen. Het doel van de criminelen is je te verleiden op een link te klikken die naar een vervalste website leidt. Vul je daar je inloggegevens in, dan kunnen ze in het ergste geval je betaalrekening leeghalen. In werkelijkheid vraagt iDeal niet om verificatie en er is dus ook geen deadline. De overgang van iDeal naar Wero wordt door banken en het betaalsysteem geregeld. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Ook andere mails

Niet alleen de naam van iDeal wordt misbruikt voor de Wero-phishing. Er zijn ook mails gezien die zogenaamd van KPN afkomstig zijn. Daarin staat dat je je incassorekening opnieuw moet bevestigen vanwege de overstap naar Wero. Ook deze mails bevatten een link die naar een nepwebsite van criminelen leidt.

Aangezien de overgang naar Wero nog het hele jaar duurt, zijn we voorlopig nog niet af van deze phishingmails. Krijg je ook een verdacht bericht over Wero, meldt hem dan bij de Fraudehelpdesk. Stuur de mail door naar valse-email@fraudehelpdesk.nl en verwijder de mail vervolgens.

Ben je in deze phishing getrapt?

Neem direct contact op met je bank als je bankgegevens hebt gedeeld. Voer een virusscan uit vanwege mogelijke malware. Heb je een wachtwoord ingevuld? Verander dit dan meteen en kies een sterk en uniek wachtwoord. Neem contact op met de Fraudehelpdesk voor verder advies.

Lees meer over Wero op onze website of op de officiële site van Wero.