Robot belt namens je bank

Robocall

Oplichters gebruiken automatische telefoongesprekken, zogeheten robocalls, om mensen te misleiden en toegang te krijgen tot hun bankrekening. De Fraudehelpdesk registreerde in korte tijd 12 meldingen erover van klanten bij uiteenlopende banken. Ook een medewerker van de Consumentenbond kreeg zo’n robocall.

De oplichtingsvorm is vrij gewiekst: je wordt opgebeld en als je de telefoon opneemt hoor je dat de bank je waarschuwt: een nieuw of onbekend apparaat (een computer of telefoon) zou proberen in te loggen op je bankrekening. Je moet op een toets drukken als jij niet degene bent die probeert in te loggen. Als je op de toets drukt, krijg je een Nederlands sprekende crimineel aan de lijn die zich voordoet als een medewerker van je bank.

Trap je erin, dan kan de oplichter dezelfde stappen zetten als bij ‘gewone’ bankhelpdeskfraude. Zo kan hij adviseren geld in veiligheid te brengen door het over te boeken naar een zogenaamde kluis- of veilige rekening. Dat is uiteraard een rekening van de oplichter. Of hij kan proberen toegang te krijgen tot je pc of bankrekening. Oplichters bieden soms zelfs aan om aan huis te komen voor het ophalen van je bankpas of waardevolle spullen.

Ben je opgelicht?

Ben je erin getrapt? Bel direct je bank. Zowel ter voorkoming van (vervolg)schade als voor het aanvragen van mogelijke compensatie. En doe aangifte bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via de website van de politie.

