Skype stopt. Wat nu?

Microsoft kocht Skype in 2011 voor $8,5 miljard van de Zweedse en Deense makers. In die tijd en in de jaren daarna was Skype dé app om gratis via wifi mee te bellen. 14 jaar later is de concurrentie met Teams – ook van Microsoft – te groot geworden. Microsoft stak er de afgelopen jaren amper nog geld in en dat houdt na 5 mei helemaal op.

Overstappen

Microsoft ziet je graag overstappen naar Teams. Deze app zit standaard in het kantoorpakket Microsoft 365, maar je kunt Teams ook gratis zonder abonnement gebruiken. Microsoft maakt de overstap bovendien heel makkelijk: je kunt met je Skype-account inloggen bij Teams en je contacten en chatgeschiedenis overzetten. Wil je niet naar Teams, dan kun je je Skype-gegevens downloaden naar je computer. Maar let op: dat kan alleen tot 5 mei!

Als je Skype start, zie je bovenaan het scherm een balk met de melding dat de app gaat stoppen. Ook verschijnt er op enig moment een grote pop-upmelding. Je kunt ervoor kiezen om meteen over te stappen op Teams. Doe je dat, dan wordt Teams gedownload en worden je contacten automatisch overgezet. Je kunt er ook voor kiezen je gegevens (contacten en chats) naar je computer te downloaden als een .csv-bestand. Dat bestand kun je importeren in een andere chatdienst, zoals Zoom. Dit gaat niet altijd makkelijk of rechtstreeks.

Lees meer over de overstap naar Teams op de website van Microsoft.

Alternatieven

Teams is gemaakt voor de zakelijke markt en is door alle mogelijkheden voor consumenten minder gebruiksvriendelijk. Wil je niet naar Teams en zoek je een simpele videobel-app voor op je computer of telefoon, dan zijn WhatsApp, Signal en FaceTime betere keuzes. Geef je om je privacy, kies dan Signal.

WhatsApp

Skype is niet alleen voorbijgestreefd door Teams, maar ook door WhatsApp. Met die app kun je heel eenvoudig bellen en videobellen via wifi.

Signal

Ook met dit privacyvriendelijke alternatief voor WhatsApp kun je videobellen op je telefoon en op de computer. De mogelijkheden zijn de afgelopen tijd flink uitgebreid.

FaceTime

Deze app is alleen interessant voor Apple-gebruikers. Op ieder Apple-apparaat is het geïnstalleerd. Het nadeel is dat je alleen een FaceTime-gesprek kunt starten vanaf een Apple-apparaat. Een Windows- of Android-gebruiker kan wel op uitnodiging deelnemen.

Zoom

Een app die groot geworden is door de coronapandemie. Alleen de persoon die het gesprek start heeft een account en speciale software nodig. De gratis versie is beperkt. Zo kun je zonder te betalen slechts 40 minuten achtereen videobellen.

Google Meet

Heb je een Google-account, dan kun je (video)bellen met je contacten via de browser op je computer of via de Google Meet-app. Met de gratis versie kan dat maximaal 1 uur per keer.

Jitsi

Een app die in de coronatijd verscheen als privacyvriendelijk, opensource-alternatief voor bovenstaande apps. Hij is volledig gratis en je hebt geen account nodig.