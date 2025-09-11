Snel hulp via je telefoon

112NL-app

Met de 112NL-app alarmeer je direct de juiste hulpdienst. De app heeft een paar slimme voordelen ten opzichte van bellen:

Kies direct of je politie, ambulance of brandweer nodig hebt.

Chatfunctie: heel handig voor doven en slechthorenden en mensen die Nederlands of Engels niet (goed) spreken. De chat kan automatisch vertaald worden in 18 talen. Chatten is ook fijn als je niet hardop kunt praten, bijvoorbeeld als er een inbreker in je huis is.

Locatie delen: de app stuurt je locatie zelf door naar de meldkamer, mits je de locatiefunctie van je telefoon aan hebt staan.

Haal de app op uit de appstore. Installeer hem en stel hem in door je naam en telefoonnummer in te vullen. Zet de app vervolgens op je beginscherm, zodat je in een noodsituatie niet eerst hoeft te zoeken. De 112NL-app is ontwikkeld door de gezamenlijke meldkamers van politie, brandweer en ambulance.

Medische ID

Activeer de functie Medische ID op je telefoon. Vul bijvoorbeeld in welke bloedgroep je hebt, welke medicijnen je gebruikt en vooral wie je contactpersonen zijn. Een ambulancemedewerker, bijvoorbeeld, weet waar hij of zij de medische gegevens kan vinden zonder je telefoon te hoeven ontgrendelen. Je moet die gegevens eerst zelf invullen. Zo werkt het:

Android

Hoe het precies werkt verschilt per telefoonmerk. Een Google Pixel-telefoon, bijvoorbeeld, heeft er de speciale app Persoonlijke Veiligheid voor. Heb je een Samsung-telefoon dan is dit de werkwijze: Ga naar Instellingen > ‘Veiligheid en noodsituaties’. Hier kun je medische gegevens en contactpersonen invullen. Zet de schuifjes aan achter ‘Weergeven op Vergrendelscherm’. Test de functie. Open de telefoon zonder hem te ontgrendelen. Tik onderaan op ‘Noodoproep’. Hier staan je contactpersoon of -personen vermeld en de knop ‘Medische geg,’.

iOS

Volg voor iOS de volgende stappen: Open de Apple-app Gezondheid. Tik rechtsboven op je profielplaatje en dan op ‘Medische ID’. Zet het schuifje zo nodig aan achter ‘Toon bij vergrendeling’ en ‘Deel tijdens noodoproep’. Vul vervolgens de gegevens in die je wilt delen, zoals medicijnen, allergieën en aandoeningen. Vul ook zeker ‘SOS-contactpersonen’ in. Test de functie. Open de telefoon zonder hem te ontgrendelen. Op het scherm met de cijfertoetsen tik je op ‘Noodgeval’.

Volg voor iOS de volgende stappen:

EHBO-app van het Rode Kruis

Ook goed om meteen te installeren: de gratis EHBO-app van het Nederlandse Rode Kruis. Daarmee weet je precies wat te doen bij meer dan 80 EHBO-situaties: van tekenbeten tot een reanimatie. De app geeft stapsgewijze (en zelfs gesproken) instructies en heeft een 112-belknop.