Spotify en 365 duurder? Zo bespaar je

Spotify

Sinds 1 mei betaal je flink meer voor de Premium-abonnementen van Spotify. Spotify Premium Individual is €2 duurder geworden: van €10,99 naar €12,99 per maand. Het Duo-abonnement ging van €14,99 naar €17,99. Family kostte tot 1 mei €17,99 en sindsdien €21,99. Student ten slotte steeg het minst in prijs: van €5,99 naar €6,99. Opvallend is dat Nederlandse gebruikers in de meeste gevallen harder worden geraakt dan Belgische. In België stegen de prijzen van 3 abonnementen een euro minder.

Heb je nu een Premium-account, dan kun je de prijsverhoging vermijden door je abonnement om te zetten naar Premium Basic. Ben je na 1 mei klant geworden, dan kan dit niet en zul je de hogere tarieven moeten slikken. Er zit één nadeel aan Basic: je kunt geen luisterboeken meer beluisteren, want die vallen buiten dit goedkoopste abonnement.

Prijsverhoging voorkomen:

Open de Spotify-app en tik linksboven op je accountplaatje. Ga naar ‘Instellingen en privacy’ > ‘Account’. Scroll naar beneden en kies ‘Basic’. Volg de verdere stappen.

KPN-klanten opgelet. Heb je een Spotify-abonnement afgesloten via KPN? Dan kun je niet overstappen naar een Basic-abonnement. KPN biedt alleen Premium en Premium Family aan, geen Basic of Family Basic.

Microsoft 365

Het kantoorpakket Microsoft 365 bevat binnenkort standaard Copilot en het AI-ontwerpprogramma Designer. Door deze toevoeging wordt een abonnement op de software veel duurder. Het Personal-abonnement gaat van €7 naar €10 per maand, het Family-abonnement van €10 naar €13 per maand. Wat krijg je ervoor terug? Je kunt in Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote de chatbot vragen stellen en opdrachten geven. Niet eens onbeperkt, maar maximaal 60 keer per maand. In het Family-abonnement kan alleen de hoofdgebruiker de chatbot gebruiken.

Je abonnement wordt automatisch overgezet naar het duurdere Microsoft 365 Copilot. Ben je niet van plan om de AI-functie te gaan gebruiken, dan kun je Copilot weigeren. Volgens Microsoft kan dat slechts tijdelijk, dus wees er snel bij.

Prijsverhoging voorkomen:

Log in op je Microsoftaccount op account.microsoft.com/services. Zoek het Microsoft 365-abonnement op Klik op ‘Beheren’ > ‘Abonnement annuleren’. Kies de ‘Classic’-versie van je abonnement.

Nieuwe abonnees kunnen alleen aan Copilot ontsnappen als ze voor €2 per maand een Basic-abonnement nemen met minder cloudopslag.