Een makkelijk te onthouden wachtwoord lijkt handig, maar is vaak zo te kraken. Criminelen proberen miljoenen varianten per seconde en beginnen met bekende woorden en patronen, zoals namen van voetbalclubs, artiesten of automerken. Ook ‘password’, ‘12345’ en ‘qwerty’ blijven populair, zijn veel te kort en dus onveilig.

Test je wachtwoorden

Zijn je wachtwoorden veilig genoeg? Je kunt ze sinds kort bij Haveibeenpwned opzoeken in de lijst met miljarden gelekte wachtwoorden. Dat kan veilig, want je doet dat anoniem zonder accountnamen op te geven. Zo kun je zien dat Airbnb1234! al 258 keer is gelekt. Dit is kennelijk een populair wachtwoord bij mensen die Airbnb gebruiken. Een hacker zal dit wachtwoord dus zeker (geautomatiseerd) proberen bij een poging tot inbraak.

Een persoonlijker wachtwoord dan? Gebruik je de naam van je kind met het geboortejaar, bijvoorbeeld Emma2000, dan moet je niet schrikken: meer dan 11.000 keer gelekt. Volkomen onveilig dus, maar nog niet zo onveilig als 12345: meer dan 28 miljoen keer!

Wachtwoordstrategieën

Een sterk wachtwoord is lang, uniek en moeilijk te raden. Met de juiste aanpak verklein je de kans dat iemand kan inbreken op je accounts:

Wachtwoordmanager

De beste tip als eerste: gebruik een wachtwoordmanager. Dan hoef je alleen voor de digitale kluis een sterk hoofdwachtwoord te onthouden. Bitwarden is onze favoriet. Hij is gebruiksvriendelijk, Nederlandstalig en je kunt je wachtwoorden synchroniseren tussen al je apparaten. Installeer hem gratis als extensie voor je browser en dan ook als app op je smartphone.

Voor sterke wachtwoorden

Een wachtwoord moet lang en uniek zijn om geautomatiseerde aanvallen van criminelen af te weren. Soms kunnen ze met moderne technieken miljarden wachtwoorden per seconde proberen. De volgende tips maken je wachtwoorden moeilijker te kraken: Hoe meer tekens, des te veiliger

Acht tekens is aan de korte kant. Het is verstandiger een lengte van minimaal 12 tekens aan te houden. Dat maakt het wachtwoord tot 80 miljoen keer zo sterk. Maar 15 tekens is nog verstandiger en maakt de wachtwoorden toekomstbestendiger.

Zorg dat het niet te raden is

Gebruik cijfers, hoofdletters en speciale tekens (&, ?, #, !, %, enzovoort). Bij veel online diensten is dit al verplicht. Het wachtwoord mag geen persoonlijke informatie bevatten die makkelijk te raden of op te zoeken is, zoals een naam, geboortedatum of adres. Heel belangrijk: gebruik verschillende wachtwoorden voor elke website en dienst.

Gebruik een wachtzin

Een wachtzin onthoud je makkelijker en is ideaal als hoofdwachtwoord voor de wachtwoordmanager. Voorbeeld: IkHeb100Fietspompen. Zo’n zin is makkelijk te onthouden en tegelijk lastig te raden. Gebruik wachtzinnen van minimaal 4 woorden. Zo’n zin hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar gebruik geen spreekwoord of bekende zin.

Verander af en toe je wachtwoord

Het is verstandig je wachtwoorden één keer per jaar te vervangen en direct te controleren of ze ergens zijn gelekt. Dat kan via Haveibeenpwned of via de controlefunctie in veel wachtwoordmanagers.

Gebruik tweefactorauthenticatie

Hoe goed je wachtwoorden ook zijn, ze kunnen door een datalek of hack toch in verkeerde handen vallen. Gebruik daarom inloggen in 2 stappen. Naast je wachtwoord krijg je dan een extra code via een authenticator-app of sms. Als je wachtwoord ooit wordt gestolen, houdt die extra stap ongewenste bezoekers toch buiten.

