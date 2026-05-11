Tips voor een langere accuduur

Windows 11

Zet de energiebesparingsmodus aan

Op een laptop is de instelling anders dan op een desktopcomputer. Op een laptop: ga naar ‘Instellingen’ > ‘Systeem’ > ‘Aan/uit en accu’ > ‘Energiemodus’. Kies bij een laptop achter ‘Op batterijstroom’ voor ‘Beste energie-efficiëntie’ en bij ‘Aangesloten op netstroom’ voor ‘Gebalanceerd’.

Stel het scherm en slaapstand goed in

Stel in dezelfde instellingen in na hoeveel tijd het scherm uitgaat. Bijvoorbeeld na 5 minuten inactiviteit. Zet de pc automatisch in slaapstand na bijvoorbeeld 10 of 15 minuten.

Verlaag de helderheid van het scherm

Een fel scherm verbruikt veel stroom. Verlaag de helderheid handmatig of zet automatische helderheid aan. Bij een los beeldscherm doe je dat via de knoppen op de monitor. Bij een laptop kun je de helderheid meestal instellen via een Fn-toets op het toetsenbord.

Mac

Gebruik energiebesparing

Je Mac heeft instellingen om het energieverbruik automatisch te beperken. Klik linksboven op het Apple-logo en ga naar ‘Systeeminstellingen’ > ‘Batterij’. Zet hier de opties ‘Zet harde schijven in sluimerstand indien mogelijk’ en ‘Optimaliseer videostreaming op batterij’ aan. Kijk op het tabblad ‘Netadapter’ of vergelijkbare energiebesparende opties ook daar actief zijn.

Activeer ‘Automatisch sluimeren’

Ga naar ‘Systeeminstellingen’ > ‘Batterij’ en klik op ‘Opties’ (of ‘Geavanceerd’). Schakel het scherm uit na bijvoorbeeld 2 of 5 minuten (op batterij). Zet de Mac in sluimerstand na korte inactiviteit. Controleer ook de instellingen onder ‘Vergrendelscherm’ en stel in wanneer het scherm automatisch uitgaat.

Verlaag de schermhelderheid

Het scherm is een van de grootste energieverbruikers van je Mac. Ga naar ‘Systeeminstellingen’ > ‘Beeldschermen’. Verlaag de helderheid met de schuifregelaar. Zet ‘Pas helderheid automatisch aan’ aan.

Zet ‘Power Nap’ uit

Met Power Nap blijft je Mac op de achtergrond actief voor updates en synchronisatie. Dat kost extra energie. Schakel dit uit als je het niet gebruikt. Ga naar ‘Systeeminstellingen’ > ‘Batterij’ > ‘Opties’. Zet de instelling ‘Schakel Power Nap in’ uit voor zowel batterijgebruik als netstroom.

Android (Samsung)

Zet de batterijbesparing aan

Met batterijbesparing beperkt je telefoon automatisch achtergrondprocessen en prestaties. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Batterij’ > ‘Batterijbescherming’ (of ‘Energiebesparing’) en activeer deze modus. Stel in dat batterijbesparing automatisch inschakelt bij bijvoorbeeld 20%.

Beperk achtergrondactiviteit van apps

Apps die op de achtergrond actief blijven, verbruiken ongemerkt energie. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Batterij’ > ‘Limieten achtergrondgebruik’. Zet het schuifje aan achter ‘Ongebruikte apps laten sluimeren’. Met de Spaarstand doe je veel langer met een acculading, maar dat gaat ten koste van het gebruiksgemak.

Verlaag de schermhelderheid en schermtijd

Het scherm is de grootste energieverbruiker van je smartphone. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Display’ en zet ‘Aanpasbare helderheid’ aan. Verlaag eventueel handmatig de helderheid. Je kunt hier ook de scherm-time-out verkorten naar bijvoorbeeld 30 seconden. Op Android-toestellen met OLED-scherm bespaar je energie met de donkere modus.

Schakel ongebruikte functies uit

Zet bluetooth, gps en wifi uit als je ze niet nodig hebt. Veeg 2 keer vanaf de bovenrand van het scherm naar beneden en tik op de icoontjes om de functies uit te zetten. Vergeet wifi niet weer aan te zetten als je het nodig hebt.

iPhone

Zet Energiebesparingsmodus aan

Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Batterij’ en schakel ‘Energiebesparingsmodus’ in. Daarmee beperk je de schermhelderheid, gaat het scherm eerder uit en beperkt de iPhone achtergrondactiviteiten.

Beperk achtergrondverversing

Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Ververs op achtergrond’ en schakel dit uit voor apps die het niet nodig hebben.

Zet ‘Hé Siri’ uit als je het niet gebruikt

Door ‘Hé Siri’ uit te schakelen voorkom je dat de microfoon continu luistert naar het activeringscommando. Dat kan energie besparen. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Siri’ > ‘Praat met Siri’. Zet de functie uit.