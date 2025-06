Maak je telefoon of tablet sneller

1. Start je apparaat opnieuw op

Heb je de telefoon dag en nacht aan staan? Herstart hem dan af en toe. Sommige apps en processen gebruiken geheugen op de achtergrond, ook als je die apps niet gebruikt. Als je het apparaat uitzet, wordt het geheugen opgeschoond en worden achtergrondprocessen afgesloten. Ook zal opnieuw opstarten tijdelijke bestanden wissen en misschien kleine softwareproblemen oplossen.

Android: op de meeste Androidapparaten kun je kiezen tussen ‘Uitschakelen’ en ‘Opnieuw opstarten’. Als je alleen kunt uitschakelen, wacht dan 30 seconden voordat je hem weer aanzet.

iOS: zet de telefoon uit, wacht 30 seconden en zet hem weer aan.

2. Verwijder ongebruikte apps

Door apps te verwijderen die je niet meer gebruikt, maak je ruimte vrij en beperk je ook het aantal apps dat op de achtergrond draait.

Android: start de Google Play Store-app, tik op je profielfoto en dan op ‘Apps en apparaten beheren’ > ‘Beheren’. Vink de app(s) die je wilt verwijderen en dan op het prullenbak-icoon.

iPhone: tik op een app-pictogram, houd dit vast en tik op ‘Verwijder app’.

3. Maak ruimte vrij

En als je dan toch bezig bent met opruimen: maak ruimte vrij door bijvoorbeeld foto’s en video’s te wissen. Streef naar minimaal 10% vrije opslagruimte voor een vlottere werking van je telefoon of tablet. Je kunt ook ruimte vrijmaken door bestanden naar de cloud of je computer te verplaatsen. In de Digitaalgids van mei/juni 2025 hebben we hier uitgebreid over geschreven.

4. Zet vernieuwen van apps uit

Apps zoeken automatisch naar updates en downloaden die, ook als je die apps op dat moment niet gebruikt. Een nieuws- of weer-app zal bijvoorbeeld regelmatig controleren op de laatste krantenkoppen of voorspellingen. Dit vertraagt je toestel. Als je deze functie uitschakelt, wacht de app met het vernieuwen van de inhoud tot je hem start.

Android (Samsung): ga naar ‘Instellingen’ > ‘Apps’. Kies een app. Tik op ‘Mobiele gegevens’ en vervolgens op de schakelaar naast ‘Gegevensgebr. achtergrond toestaan’ om het vernieuwen uit te schakelen.

iOS: je kunt het op de achtergrond vernieuwen voor alle apps tegelijk uitschakelen of per app. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Ververs op de achtergrond’.

5. Controleer op updates

Het besturingssysteem van je telefoon of tablet wordt voortdurend verbeterd door Apple of Google. Dit lost software- en beveiligingsfouten op die traagheid en andere problemen kunnen veroorzaken.

Android (Samsung): ga naar ‘Instellingen’ > ‘Softwareupdate’ of ‘Systeemupdate’. Check of je de laatste update hebt en of updates automatisch worden gedownload.

iOS: ga naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Software-update’ om te controleren of er nieuwe updates voor je apparaat zijn.

Zorg ervoor dat ook de apps automatisch worden bijgewerkt. Zo zie je of dat gebeurt:

Android: open de Google Play Store-app, tik op je profielfoto en vervolgens op ‘Instellingen’ > ‘Netwerkvoorkeuren’ > ‘Apps automatisch bijwerken’. Kies de gewenste instelling.

iOS: ga naar ‘Instellingen’ > ‘Apps’ > ‘App Store’ en zorg ervoor dat de instelling ‘App-updates’ is ingeschakeld.

6. Kleine ingrepen

Dan zijn er nog de ‘tweaks’ waarmee je de snelheid iets verder kunt verbeteren: